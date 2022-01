Il corso è promosso dalla Confartigianato di Brindisi, si realizza con la collaborazione dello Studio Nannavecchia, Soggetto Attuatore per conto dell’Ente Nazionale Microcredito, ed ha l’obiettivo di spronare e convincere donne, giovani NEET, disoccupati di lunga durata ad investire sulle proprie idee e sulle proprie competenze e conoscenze.

Noi di Confartigianato abbiamo assunto il compito di far emergere le buone idee imprenditoriali che tanti cittadini hanno per la testa, informarli ed indirizzarli nel fare i primi passi per diventare piccoli imprenditori.

Per poter avviare bene la propria impresa è fondamentale partecipare ad un corso, Yes I Start Up è un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che fornisce le competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà, è, di fatto, un corso di 80 ore sull’imprenditorialità che mira a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare l’attività.

A tenere il corso on-line sarà il Docente Stefano Nannavecchia, consulente con pluriennale esperienza in attività di supporto e affiancamento nella preparazione di un business plan e con all’attivo molti corsi completati nell’ambito del progetto Yes I Start Up.

Concluso il percorso formativo e creato il business plan, i partecipanti potranno scegliere di realizzare la propria start up e, con la guida degli esperti di Confartigianato, potranno accedere al credito agevolato del Fondo SELFIEmployment o altre opportunità anche a fondo perduto.

Il progetto Yes I Start Up è promosso da Anpal, cofinanziato dai fondi europei (Fondo sociale europeo), coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da partner pubblici e privati.

In questi ultimi 2 anni in tanti hanno perso il lavoro, tante donne hanno deciso di scommettere su se stesse, tanti giovani hanno lasciato studi e valutato il passo di aprire una piccola impresa, in molti hanno avuto paura ed hanno atteso, oggi potrebbero fare quel passo.

I tanti aspiranti piccoli imprenditori che vengono a trovarci per chiedere consigli hanno validissime idee, chi intende aprire attività di vendita e noleggio di veicoli elettrici (e-bike, scooter, monopattini) e di gestione di punti di ricarica elettrica, chi vuole aprire una impresa alimentare domestica piuttosto che da chef a domicilio (cuoco a casa), chi vuole aprire stabilimenti balneari e campeggi, chi rivendite di vini sfusi o birrifici artigianali, chi agriturismo, chi vuole riconvertire capannoni industriali abbandonati in impianti sportivi, c’è chi vuole gestire strutture per l’infanzia e per gli anziani, c’è un pullulare di idee nella nostra provincia che abbiamo il dovere di attenzionare, aiutare a trasformarle in progetti reali e in vera e propria occupazione, noi di Confartigianato siamo un buon punto di riferimento.

Per informazioni sul corso si può contattare il direttore di Confartigianato Brindisi al 328.8519445 o chiedere il modulo di partecipazione inviando mail a teodoropiscopiello@gmail.com.

Teodoro Piscopiello

Direttore di Confartigianato Brindisi