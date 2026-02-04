Confcommercio Brindisi ha partecipato, in data odierna, ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi. All’ordine del giorno l’esame della bozza del “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer”. Confcommercio ha chiesto ed ottenuto misure più stringenti nella lotta all’abuvisimo attraverso una modifica dell’articolo 6 di tale bozza di Regolamento, riguardante le attività a domicilio. Acconciatori ed estetisti potranno esercitare attività a domicilio dei clienti solo se in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge. Inoltre, le prestazioni potranno essere erogate solo a fronte di disabilità accertate e documentate e previa comunicazione preventiva ad un competente ufficio comunale. Stessa procedura in presenza di eventi straordinari (matrimoni, ecc.) per i quali è richiesta opportuna documentazione.

Su tali modifiche più efficaci nella lotta all’abusivismo si è registrata piena condivisione da parte di tutte le associazioni di categoria.

Si è convenuto, infine, sulla necessità di sospendere l’iter di approvazione del Regolamento, in attesa delle modifiche (modernizzazione delle professioni, sanzioni più elevate, percorsi formativi e nuove figure professionali) che sono contenute in un disegno di legge all’esame del Parlamento.