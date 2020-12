Sono ancora disponibili gli ultimi posti per potersi iscrivere alla nuova edizione del corso abilitante per Agenti e Rappresentanti di Commercio che avrà inizio Venerdì 11 Dicembre 2020.

Il corso si svolgerà interamente con la modalità della Formazione a Distanza (FAD). Le lezioni si svolgeranno, pertanto, tramite l’ausilio di una specifica piattaforma FAD “in modalità sincrona”, con lezioni interattive durante le quali docente e allievi, collegati ciascuno da casa propria tramite dispositivi quali pc, tablet o smartphone, condivideranno “in diretta” lo svolgimento della lezione teorica.

Il corso abilita all’esercizio della professione di Agente e Rappresentante di commercio, per la quale è necessario essere in possesso di uno specifico requisito professionale che si ottiene con la frequenza di tale corso e con il successivo esame di abilitazione, riconosciuto dalla Regione Puglia.

L’Agente di Commercio è una figura professionale autonoma, per definizione poliedrica e flessibile e particolarmente richiesta sul mercato del lavoro in molteplici ambiti del commercio e dei servizi. La rilevanza della domanda di tale figura professionale si sta confermando oggi, nel mutato quadro in cui ci troviamo ad operare, tanto nella filiera commerciale tradizionale quanto nei settori emergenti (comunicazione, digitale, web).

Durante il corso gli allievi acquisiranno specifiche competenze tecniche per l’esercizio della professione: si approfondiranno i dettagli normativi e contrattuali legati al contratto di agenzia, gli aspetti fiscali e previdenziali legati alla professione, la legislazione commerciale, ma anche discipline come la comunicazione, il marketing, tecniche e psicologia di vendita, skills altrettanto importanti per l’agente di commercio, vero e proprio consulente fiduciario del cliente.

Durata del corso: 80 ore

Il corso è riservato ad un numero massimo di 25 allievi (ultimi posti disponibili). Il costo del corso è di 550,00 €.

È possibile iscriversi al corso inviando una mail all’indirizzo catconfcommerciobrindisi@gmail.com

Documenti da allegare alla domanda:

• Certificato di nascita o autocertificazione

• Fotocopia del titolo di studio

• Fotocopia documento di riconoscimento

• Fotocopia codice fiscale