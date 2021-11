Ha riscosso una notevole e qualificata partecipazione l’iniziativa promossa a Tenuta Moreno dalla Confcommercio di Brindisi sugli strumenti di sostegno messi in campo dalla Regione Puglia a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

Vi hanno partecipato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il Direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito, il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, il Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro ed il Direttore Giuseppe Chiarelli. Presenti anche i dirigenti provinciali della Confcommercio e la Presidente della delegazione di Mesagne Verdiana Carone.

“La Regione Puglia – ha affermato il Direttore De Vito – in questo ciclo di programmazione ha fatto davvero tutto il possibile per sostenere le imprese. E questo anche in un periodo precedente la pandemia. Non è un caso, infatti, che oggi la Regione Puglia ha già sostenuto nuovi investimenti per circa sei miliardi di euro. Oggi, però, visto il perdurare della crisi pandemica, la Regione ha deciso di aumentare le forme di aiuti nei confronti di quelle imprese che ancora avvertono difficoltà operative di continuità aziendale”.

“Stiamo girando in lungo e in largo la Regione –ha affermato l’Assessore Delli Noci – per promuovere i nuovi strumenti finanziari a beneficio di chi deve superare una fase di difficoltà determinata dalla carenza di liquidità, ma anche di chi vuole creare nuove imprese. Ovviamente non ci fermiamo qui e contiamo di mettere in campo altre risorse a sostegno dell’economia di questa regione”.

“Noi come Confcommercio Brindisi abbiamo voluto offrire una possibilità alle imprese della provincia – ha detto la Presidente Montanaro – per conoscere ‘Custodiamo le Imprese’ ed anche gli altri strumenti messi in campo dalla Regione. Ritengo sia importante sottolineare anche che proprio con l’Assessore Delli Noci e con i vertici di Puglia Sviluppo si è stabilito un rapporto di piena collaborazione che consente proficui momenti di confronto come è accaduto in questa occasione”.

“La Confcommercio di Brindisi – ha affermato il Direttore Chiarelli – ha predisposto ogni possibile forma di sostegno alle imprese che vogliono accedere agli strumenti regionali. I nostri uffici sono a disposizione e la partecipazione registrata in questo incontro ci fa comprendere di aver intrapreso la strada giusta per superare un momento così difficile per la nostra economia e per le nostre imprese”.