Presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne si è svolta l’assemblea dei soci della Confcommercio di Mesagne.

I lavori sono stati aperti dall’Assessore comunale Anna Maria Scalera che ha portato i saluti del sindaco Toni Matarrelli ed ha sottolineato l’attenzione con cui l’Amministrazione Comunale di Mesagne guarda al mondo associativo, soprattutto in un settore strategico come quello del commercio.

I lavori sono stati presieduti dalla Presidente della Confcommercio della provincia di Brindisi Anna Rita Montanaro che, nel suo intervento, ha sottolineato gli sforzi organizzativi che sta compiendo la Confcommercio su tutto il territorio della provincia di Brindisi, a sostegno di un comparto che ha subito in maniera pesantissima le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ha ribadito, inoltre, i risultati ottenuti grazie ad una costante interlocuzione con il Governo nazionale e con gli enti locali, a cui sono stati rappresentati i problemi più urgenti per i quali è stato necessario fornire risposte immediate. Sottolineato, infine, il proficuo lavoro svolto anche nell’ambito del Distretto Urbano per il Commercio.

La coordinatrice per Mesagne Cristina Cuppone, invece, ha posto in evidenza l’importanza di aver svolto (e di continuare a farlo) una azione sinergica con una Amministrazione Comunale particolarmente attiva e attenta ai bisogni degli operatori economici. Si rende necessario, in ogni caso, intensificare gli sforzi per rivitalizzare anche le altre zone della città che non rientrano nel centro storico ed anche su questo l’interlocuzione con l’ente locale è già ben avviata.

Il Direttore della Confcommercio Angelo Colella ha posto l’accento su temi di fondamentale importanza per uno sviluppo del comparto commerciale, che vanno dalla formazione (sia quella obbligatoria che quella legata ad una crescita delle opportunità per gli operatori economici) all’accesso al credito ed alla possibilità di usufruire delle provvidenze messe a disposizione dall’Ente Bilaterale per il Terziario.

Ha fatto seguito un dibattito a cui sono intervenuti, tra gli altri, i soci Mario Montanaro, Marco Saracino e Maria Rosaria Iaia.

Si è passati, poi, alla elezione del Presidente e del consiglio direttivo della delegazione di Mesagne.

Verdiana Carone è stata eletta Presidente all’unanimità. Il consiglio direttivo (votato all’unanimità), invece, risulta composto da Rosa Costa, Maria Cristina Cuppone (Vice Presidente), Silvia De Milito, Carla De Vicienti, Francesco De Virgilis, Angela Dellomonaco, Maria Rosaria Iaia, Loredana Locorotondo, Antino Martino, Mario Montanaro (Vice Presidente), Marco Saracino, Jole Silla, Valentina Verardi e Angelo Verde.