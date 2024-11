Per rispondere sempre con più puntualità e con celerità alle esigenze degli associati di ogni comune del territorio di competenza e per intercettare sul nascere ogni necessità posta all’attenzione della nostra associazione, Confesercenti della provincia di Brindisi ha da tempo, così come da proprio Statuto, messo in atto una serie di capillari e articolate iniziative organizzative, come la costituzione delle Organizzazioni territoriali di livello comunale, che costituisco le reali fondamenta delle attività della nostra struttura associativa, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel territorio della provincia di Brindisi.

In tale ottica e con precise e specifiche finalità organizzative e manageriali, il presidente provinciale Michele Piccirillo ha nominato nei giorni scorsi la dott.ssa Stefania Semeraro quale responsabile della Organizzazione Territoriale di Confesercenti nel comune di Mesagne.

Stefania Semeraro è da oltre 20 anni al sevizio delle imprese di Confesercenti. E’ laureata in Economia e Commercio, esperta in formazione professionale, oltre che in normative inerenti i settori di commercio e turismo.

Compito primario sarà ora rappresentare le imprese associate operanti nel territorio comunale di Mesagne, promuovendo tutte le iniziative opportune per la tutela e lo sviluppo delle stesse. La dott.ssa Semeraro sarà a disposizione delle aziende per check up gratuiti.

Confesercenti della provincia di Brindisi formula alla dott.ssa Semeraro i migliori auguri per

un proficuo e sereno lavoro.

