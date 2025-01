Confesercenti Brindisi è fortemente preoccupata per le ripercussioni negative sull’economia del territorio salentino conseguenti la decisione della compagnia aerea Wizz Air di sopprimere – dal 14 gennaio 2025 – la tratta Tirana-Brindisi, una rotta che, con grande successo e con voli costantemente sold out, garantiva un collegamento essenziale tra l’Albania e il territorio salentino. Tale decisione sta suscitando grande disagio tra gli utenti viaggiatori per turismo e forti timori tra gli operatori economici della provincia di Brindisi, ma anche di Lecce e Taranto, che usufruivano del servizio di trasporto in questione.

Ci chiediamo pertanto se siete a conoscenza di tale decisione e quali siano eventualmente le motivazioni alla base della scelta di Wizz Air. Inoltre, chiediamo di conoscere quali iniziative sono state intraprese o si intende intraprendere per ripristinare il collegamento

al fine di garantire valide alternative per l’economia locale.

La soppressione della tratta Tirana-Brindisi di Wizz Air sembra riproporre dinamiche già viste con la riduzione degli scali delle navi da crociera nel porto di Brindisi. Riteniamo che il nostro territorio non possa subire passivamente scelte che penalizzano l’accessibilità e la competitività dell’area salentina. Pur riconoscendo l’autonomia programmatica di una compagnia aerea, riteniamo che una rotta così strategica, con un flusso costante di passeggeri, non possa essere interrotta senza una chiara giustificazione e senza un’azione proattiva per la sua riconferma.

Ecco qualche dato statistico che può rappresentare meglio l’utilità del collegamento tra il Salento e l’Albania.

La popolazione pugliese residente nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto rappresenta il 43,64% dell’intera popolazione regionale, con oltre 6.000 cittadini albanesi stabilmente presenti in tutta l’area salentina e jonica (35% del totale dei cittadini albanesi presenti in Puglia).

La cancellazione di questa rotta impone, oggi a molti potenziali viaggiatori tra il Salento e l’Albania, di raggiungere l’aeroporto di Bari, creando pertanto notevoli e innumerevoli disagi per tutti gli utenti interessati, soprattutto per chi proviene dalle zone più a sud del Salento.

E nell’ambito delle proprie competenze associative, la Confesercenti Provinciale di Brindisi è fortemente preoccupata per la perdita di ricavi che gli esercizi commerciali e turistici del territorio salentino possano subire quale ripercussione di tale soppressione di voli, così come per il danno arrecato all’intero indotto economico della zona. La chiusura di questa rotta ha infatti conseguenze dirette e indirette su numerose attività, tra cui strutture ricettive, ristorazione, trasporti e commercio, che dipendono fortemente dai flussi turistici e di mobilità internazionale.

Chiediamo dunque di sapere quali passi concreti si intendano adottare per recuperare il traffico aereo in favore del territorio salentino e per scongiurare ulteriori ridimensionamenti del ruolo dell’Aeroporto di Brindisi nel panorama regionale, circostanza che striderebbe tanto con l’avvio della progettualità di ammodernamento e ampliamento strutturale dello scalo brindisino e salentino, come riportato in questi giorni sulla stampa e sui media in generale.

Michele Piccirillo

Presidente prov. Confesercenti Brindisi