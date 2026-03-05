Si è svolto ieri 4 marzo, presso il Salone “Guadalupi” di Confindustria Brindisi, l’evento di presentazione della nona pubblicazione dedicata ai temi del lavoro promossa da Confindustria Brindisi: Il Testo Unico dei contratti di lavoro – Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il Testo, a cura dal Vicedirettore di Confindustria Brindisi, Dott. Vincenzo Gatto, è stato redatto dall’Area Lavoro & Welfare dell’Associazione con la collaborazione dell’Avv. Leonardo Fabretti, Responsabile dell’Ufficio Legale e Contrattualistica di UMANA S.p.A.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto per imprese, professionisti e operatori del settore, interessati ad approfondire il quadro normativo che disciplina le principali tipologie contrattuali e le modalità di gestione dei rapporti di lavoro.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Dott. Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi e dalla Dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di UMANA S.p.A., che ha promosso l’iniziativa. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di momenti di aggiornamento e confronto su tematiche centrali per il sistema produttivo e per il mercato del lavoro.

L’introduzione è stata affidata al Dott. Angelo Guarini, Direttore di Confindustria Brindisi, che ha evidenziato il lavoro di approfondimento e aggiornamento svolto negli anni attorno a queste pubblicazioni, sottolineando come i volumi siano stati più volte presentati anche in contesti di rilievo nazionale, tra cui la LUISS, EXPO a Milano e Km Rosso a Bergamo.

Le conclusioni sono state affidate al Dott. Gianluca Budano, Direttore dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, che ha evidenziato il ruolo delle politiche attive nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e nel sostenere la crescita del tessuto produttivo regionale.

L’incontro ha offerto alle imprese presenti un utile momento di aggiornamento sugli strumenti normativi disponibili e sulle opportunità di una gestione più flessibile ed efficace dei rapporti di lavoro.