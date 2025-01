Nella giornata di oggi, è stata consegnata al Sindaco di Brindisi una petizione sottoscritta dagli abitanti della località agricola Campo Perso. Il documento, firmato da numerosi residenti, richiama l’attenzione sull’urgenza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della Strada Comunale n. 29, un’infrastruttura di vitale importanza per la mobilità dei cittadini e per le attività produttive della zona.

Nella petizione, i residenti sottolineano il ruolo strategico della strada non solo per garantire la sicurezza e il collegamento con le abitazioni, ma anche per sostenere lo sviluppo economico di un’area a forte vocazione agricola. Dopo anni di sollecitazioni inascoltate, gli abitanti chiedono un intervento tempestivo e risolutivo da parte dell’amministrazione comunale.

Il documento invita inoltre il Comune a considerare la possibilità di un coinvolgimento di ENEL in un’azione congiunta, quale riconoscimento per i disagi subiti a causa della vicinanza con la centrale di Cerano. Gli abitanti auspicano che un contributo concreto da parte dell’azienda possa rappresentare un gesto di responsabilità nei confronti del territorio.

“Non chiediamo privilegi, ma un diritto fondamentale: una viabilità sicura e funzionale per vivere e lavorare dignitosamente nella nostra comunità” si legge nel testo della petizione.

La consegna della petizione al Sindaco rappresenta un passo importante per sensibilizzare l’amministrazione comunale sulle criticità che affliggono la zona e per sollecitare azioni concrete a favore dei cittadini e dello sviluppo del territorio brindisino.