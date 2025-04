Il Partito Democratico di Brindisi parteciperà, per rispetto istituzionale e profondo riconoscimento verso la figura di Papa Francesco, al Consiglio comunale monotematico previsto per martedì 6 maggio.

Pur condividendo l’importanza della figura del Pontefice e il valore simbolico di un momento di riflessione collettiva, riteniamo importante che tale occasione possa essere pienamente valorizzata attraverso il coinvolgimento delle autorità religiose e delle altre Istituzioni del territorio, affinché non si riduca a una celebrazione autoreferenziale.

Non possiamo, tuttavia, ignorare l’evidente contraddizione di una maggioranza di centrodestra che si propone di rendere omaggio al Papa mentre, nei fatti, ne disattende ogni giorno i principi: solidarietà, inclusione, attenzione agli ultimi, dialogo autentico con la comunità.

Per dare concretezza al nostro impegno e sottrarre questo passaggio alla retorica, i consiglieri del Partito Democratico devolveranno il proprio gettone di presenza alla mensa della Caritas diocesana di Brindisi.

Un gesto semplice, ma coerente. Perché il rispetto per Papa Francesco non si esprime solo con le parole, ma con le scelte.

Partito Democratico di Brindisi