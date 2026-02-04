È stato raggiunto l’accordo all’interno della maggioranza sulla composizione delle Commissioni del Consiglio regionale della Puglia. Un’intesa costruita attraverso confronto e ascolto, che affida a Ubaldo Pagano la presidenza della Prima commissione (Programmazione, bilancio, finanze e tributi); a Mino Borracino la presidenza della Seconda commissione, (Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia); a Felice Spaccavento la presidenza della Terza commissione (Assistenza sanitaria, servizi sociali); a Antonio Tutolo la presidenza della Quarta commissione (industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura); a Loredana Capone la presidenza della Quinta commissione, (Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale); a Annagrazia Angolano la presidenza della Sesta commissione, (Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione); nel rispetto degli equilibri politici e delle esigenze dei territori rappresentati.

Le Commissioni sono il cuore operativo dell’istituzione regionale. È qui che le idee prendono forma, che i problemi dei territori vengono affrontati nel merito, che le priorità dei cittadini pugliesi iniziano il percorso per diventare atti concreti. Per questo la maggioranza ha scelto di costruire una squadra coesa e competente, chiamata ad affrontare con serietà le sfide che attendono la Puglia.

L’accordo raggiunto è il segno di una sinergia reale tra le forze politiche della maggioranza, fondata sulla fiducia reciproca e sulla consapevolezza che chi ricoprirà questi ruoli saprà portare avanti, insieme al proprio gruppo, le battaglie più importanti per le comunità pugliesi: dal lavoro alla sanità, dall’istruzione allo sviluppo dei territori, dalla tutela dell’ambiente alla coesione sociale.

“Le Commissioni consiliari non sono una distribuzione di incarichi – dichiara il capogruppo Pd Stefano Minerva – ma il luogo in cui comincia davvero il lavoro politico. È lì che nascono le decisioni che poi arrivano in Consiglio regionale e, soprattutto, è lì che la politica incontra la società”.

“Nelle Commissioni – aggiunge – ascoltiamo associazioni, amministratori locali, categorie sociali e cittadini. È lì che il confronto diventa sostanza e che la politica ha il dovere di capire prima di decidere. Come maggioranza abbiamo scelto di partire da qui, con un metodo condiviso e con l’obiettivo di dare risposte concrete ai pugliesi”.

Un lavoro che ora entra nel vivo, con l’impegno di rendere le Commissioni luoghi aperti, dinamici e capaci di leggere i cambiamenti della società pugliese, mettendo sempre al centro le persone.

“La definizione delle presidenze di commissione – dichiara il capogruppo di Per La Puglia, Ruggiero Passero – segna un ulteriore e fondamentale passaggio per la piena operatività di questa consiliatura. Le commissioni sono luogo di confronto e ascolto, rappresentano un ingranaggio fondamentale nel meccanismo che porta ad elaborare i provvedimenti legislativi regionali. Grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutti i gruppi consiliari di maggioranza si è arrivati ad una rapida risoluzione della questione. Siamo pronti a partire con le idee chiare e con la volontà di lavorare per dar vita ad una rinnovata stagione di crescita per la Puglia e i pugliesi”.

“Con la composizione delle Commissioni consiliari finalmente si entra nel vivo dell’attività legislativa e amministrativa del Consiglio regionale della Puglia. Al gruppo Decaro Presidente è stata assegnata la presidenza della Terza Commissione Assistenza sanitaria e Servizi sociali, affidata al consigliere Felice Spaccavento. Si tratta di una commissione particolarmente delicata in questa fase storica, in cui le criticità del sistema sanitario sono fortemente avvertite dai cittadini pugliesi e richiedono responsabilità, competenza e capacità di ascolto”, ha dichiarato il presidente del gruppo Giuseppe Fischetti.

“L’analisi e l’esame delle proposte di legge in commissione – dichiara la capogruppo del M5S Maria La Ghezza – è fondamentale per il consiglio regionale. Così come è importante l’ascolto di associazioni, enti locali, sindacati che chiedono di essere auditi per portare all’attenzione della Regione criticità da risolvere. É dal lavoro di ascolto e confronto che nascono provvedimenti utili a rispondere alle istanze dei pugliesi. I presidenti hanno un ruolo centrale nel garantire lo svolgimento dei lavori e siamo certi che i nomi indicati svolgeranno al meglio questo compito. Noi componenti dei gruppi daremo il massimo supporto e collaborazione”./comunicato