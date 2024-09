Continua l’impegno del brindisino Marco Giaimis, Presidente Nazionale – ABIFB – Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi.

Queste le sue dichiarazioni dopo un importante incontro in parlamento ottenuto grazie alla sua caparbietà.

“4 anni di persecuzioni ed una piccola rivincita ieri, come Presidente Nazionale dell’ABIFB – Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi per aver portato in Sala Matteotti, Piazza del Parlamento (ROMA) alcune problematiche che da troppi anni colpiscono la MIA categoria professionale, dopo aver organizzato ben 2 Manifestazioni nazionali!

—> 12/10/2020 – Montecitorio (Roma), di seguito il link per fare un salto nel passato di 4 anni:

https://youtu.be/XoLaUIRYyP4?si=aT6tSD1Tc1OwBzMf

—> 23/03/2024 (Piazza Santi Apostoli – Roma, insieme ai colleghi delle Associazioni LAPsi – Libera Associazione Psicologia e Renasfo – Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera).

Vi informo che organizzerò la TERZA manifestazione il prossimo anno a Roma per BIOLOGI e FUTURI BIOLOGI come Presidente – ABIFB!

In queste settimane, nel MIO gruppo Fb “IL GRUPPO DEI BIOLOGI E DEI FUTURI BIOLOGI” seguiranno articoli di giornale e comunicati importanti su quello che mi sta accadendo, “solo” per difendere TUTTI VOI!

Non è facile essere M. GIAIMIS, cari Biologi e futuri Biologi (AHIMÈ).

Non dovevano farmi arrivare al LIMITE!

Presto la GIUSTIZIA FARÁ IL SUO CORSO!”

https://youtu.be/YJR__DETbC4