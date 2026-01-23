Lunedì 26 gennaio, alle ore 15.30, al Palazzo della Prefettura di Brindisi, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro firmerà il Protocollo d’intesa per il potenziamento dell’attività di prevenzione dell’intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio della Provincia di Brindisi insieme al Prefetto Guido Aprea e al Procuratore della Repubblica Antonio Negro. Sarà presente anche l’Assessora regionale alle Politiche migratorie Silvia Miglietta.

Il Protocollo, scaturito dai lavori del Tavolo provinciale per il contrasto al caporalato, è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1684 del 10 novembre 2025 e rappresenta una risposta istituzionale decisa e tempestiva alle infiltrazioni criminali registrate, in particolare, nei settori dell’agricoltura e del turismo del territorio.

Alla firma parteciperanno anche ARPAL Puglia, ASL Brindisi, i Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, STP Brindisi, Confagricoltura, CIA Due Mari, Coldiretti, le sigle sindacali CGIL, FLAI CGIL, CISL, FAI CISL, UIL, UILA, Agribrindisi Ebat e la Comunità Africana di Brindisi e Provincia.