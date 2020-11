La notizia era attesa da tempo dagli inquilini, la cui condizione si è pesantemente aggravata a causa della pandemia.

Dopo la delibera di Giunta regionale, che ha ripartito tra i Comuni pugliesi le risorse destinate al sostegno all’affitto, i Comuni brindisini, in questi giorni, stanno pubblicando i bandi.

Il Comune di Brindisi ha pubblicato il 18 novembre il bando per l’assegnazione di contributi integrativi per i canoni di locazione delle abitazioni, a sostegno delle fasce deboli ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all’anno 2019.

Possono partecipare all’avviso pubblico i nuclei famigliari che abbiano conseguito nel 2019 un reddito complessivo non superiore all’importo di euro 13.338,26 oppure non superiore all’importo di euro 15.250,00.

La domanda di partecipazione si può scaricare dal sito del Comune a questo link: https://bit.ly/bando_contributi_affitti oppure ritirare in forma cartacea presso la postazione del custode del Comune di Brindisi dal lunedì al venerdì ore 9 – 12, ed il giovedì anche nel pomeriggio ore 16 – 18.

La documentazione completa deve pervenire entro le ore 14 del 18 dicembre 2020 via PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it , oppure a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo di Palazzo di Città.

Il bando e tutti i documenti si trovano sul sito del Comune qui: https://bit.ly/bando_contributi_affitti

E’ importante sottolineare che i contributi riguardano l’anno 2019. Di conseguenza bisognerà produrre contratto di locazione registrato, ricevute, documentazione reddituale relativa all’anno 2019.

Tra i requisiti che bisogna possedere, oltre a quelli reddituali, non bisogna aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2019, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98 e non avere beneficiato della quota destinata all’affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza.

Il dr. Marcello Petarra, Segretario Provinciale del Sunia di Brindisi rende noto che l’Associazione è a disposizione degli inquilini per fornire assistenza nella compilazione delle domande nelle sedi di Via Palestro e Via Arturo Martini.

In ottemperanza alle disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid 19, gli interessati sono invitati a prendere contatto telefonico (328.3856765 e 339.5721786) per fissare appuntamento.

Anche Francavilla Fontana si è già attivata:

Sono stati pubblicati nelle scorse ore sul sito internet istituzionale due bandi per la concessione di contributi per i canoni di locazione.

La prima misura, relativa all’annualità 2019, ha una dotazione finanziaria di 212 mila e 62 euro derivante da due distinti finanziamenti governativi, giunti per il tramite della Regione Puglia, e un cofinanziamento comunale di 28 mila e 500 euro. Grazie a questa quota comunale, Francavilla Fontana avrà diritto ad una premialità che consentirà di aumentare ulteriormente le somme a disposizione dell’utenza.

Entro il prossimo 24 dicembre potranno presentare istanza di accesso al contributo tutte le persone residenti a Francavilla Fontana titolari di un contratto di locazione con un reddito massimo di 15 mila 250 euro e che non abbiano già usufruito della quota dedicata agli affitti del Reddito di Cittadinanza. In base al livello di reddito si verrà inseriti in 4 fasce distinte che daranno diritto a contributi che spaziano da un massimo di 1200 euro ad un minimo di 900 euro.

“Quest’anno mettiamo a disposizione delle famiglie in difficoltà un budget superiore rispetto a quello degli scorsi anni – dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Passaro – in questa maniera sarà possibile includere una platea più ampia. Inoltre, grazie al co-finanziamento comunale, che è stato aumentato di ulteriori 5 mila euro rispetto al passato, abbiamo la certezza di avere una premialità che potremo utilizzare per continuare ad aiutare le famiglie.”

Il secondo bando è finalizzato all’assegnazione di contributi per il sostegno del pagamento dei canoni di locazioni durante il lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Entro il prossimo 24 dicembre potranno presentare istanza di accesso al contributo tutte le persone residenti a Francavilla Fontana titolari di un contratto di locazione con un ISEE non superiore a 35 mila euro che attestino di aver subito una riduzione del proprio reddito superiore al 20% durante il periodo di chiusura forzata e che non abbiano già usufruito della quota dedicata agli affitti del Reddito di Cittadinanza.

La misura ha una dotazione finanziaria di 43 mila 259 euro derivanti da fondi governativi e prevede l’erogazione di un contributo dell’importo massimo di 1000 euro.

“Con questo secondo bando mettiamo a disposizione delle persone che sono state più duramente colpite dal lockdown delle risorse per sostenere le spese relative agli affitti delle abitazioni – conclude l’Assessora – Siamo al lavoro per non lasciare nessuno da solo.”

I bandi e la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.