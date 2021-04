A Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile, a conclusione di attività ispettive per il contenimento della diffusione del virus Covid–19, hanno contestato violazioni amministrative nei confronti di 9 persone, tutte residenti a Francavilla Fontana. In particolare, a seguito di un controllo eseguito nella giornata del 5 aprile, all’interno di un circolo ricreativo del luogo, gli 8 avventori e il gestore sono stati sorpresi a dialogare tra loro, privi dei previsti dispositivi di protezione, intenti a consumare bevande, in violazione alle normative vigenti.