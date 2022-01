Fasano, Cisternino e Ostuni. Servizio di controllo sul rispetto della normativa anti Covid–19. Controllate 132 attività e 562 persone. Elevate 4 sanzioni amministrative.

A Fasano, Cisternino e Ostuni, a conclusione degli accertamenti svolti nell’ambito di un servizio di controllo sul rispetto della normativa anti Covid-19, i Carabinieri:

‒ del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano:

§ dopo aver fatto accesso in un’azienda agricola del luogo, hanno elevato la prescritta sanzione amministrativa nei confronti della moglie del titolare in quanto sprovvista di green pass;

§ a seguito di un controllo presso la fermata di un autobus di linea urbana, hanno elevato la prescritta sanzione amministrativa nei confronti di un passeggero per non aver indossato l’idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’interno del mezzo di trasporto;

‒ della Stazione di Fasano, unitamente al personale del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo avere fatto accesso in un esercizio commerciale del posto, hanno elevato nei confronti del titolare e della coniuge le previste sanzioni amministrative poiché gli stessi sono risultati sprovvisti di certificazione verde;

‒ della Stazione di Cisternino, dopo aver fatto accesso in un’attività commerciale del luogo, hanno elevato nei confronti del titolare la sanzione amministrativa per non aver effettuato la verifica del green pass nei riguardi del proprio personale.

Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato complessivamente 562 persone e 132 attività commerciali/esercizi pubblici.