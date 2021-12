Servizio di controllo del territorio nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Brindisi finalizzato al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19. Controllate 346 persone e 75 attività, sanzionati 42 individui, disposta la chiusura provvisoria di 10 giorni di un esercizio pubblico.

Nell’ambito del territorio della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti finalizzati al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19, i Carabinieri del reparti dipendenti hanno controllato complessivamente 346 persone e 75 attività produttive/esercizi commerciali; sanzionato 33 individui per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; sanzionato 6 utenti di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato possesso di certificazione verde; sanzionato 3 titolari di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato controllo del possesso di certificazione verde.

Nel medesimo contesto, è stata disposta la chiusura provvisoria di 10 giorni di un esercizio pubblico di Cellino San Marco per le reiterate violazioni delle misure anti–Covid.