Prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati e i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Annino Gargano.

Negli ultimi giorni, le pattuglie dell’UPGSP Sezione Volanti sono state impegnate sia nelle zone centrali che nelle periferie del capoluogo: sono state fermate e controllate oltre 400 persone e oltre 200 veicoli; sono state rinvenute 3 auto oggetto di furto e indagate in stato di libertà 4 persone; inoltre sono stati sequestrati circa 100 gr di hashish.

In particolare, venivano sorpresi due giovani su uno scooter, di cui uno già conosciuto alle Forze di Polizia, mentre affiancavano un furgone di un corriere in sosta e si impossessavano di alcuni pacchi. Iniziava l’inseguimento e i due malfattori riuscivano sul momento a far perdere le proprie tracce, ma poco dopo le ricerche coordinate dalla Sala Operativa portavano a rintracciare il giovane conducente che veniva denunciato e recuperare il veicolo che veniva sequestrato.

A poche ore di distanza, nel centro storico della città, venivano notati due giovani intenti a staccare una grondaia in rame dal muro di un’abitazione. Mentre uno dei due malfattori si dava alla fuga, l’agente bloccava l’altro che, solo fortunosamente, al termine della colluttazione che ne nasceva, riusciva a divincolarsi e ad allontanarsi. Anche stavolta, subito dopo il fatto, i due giovani sono stati rintracciati dalla pattuglia dell’UPGSP e indagati in stato di libertà, mentre la grondaia è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine, si è prontamente intervenuto all’interno di un supermercato ove è stato bloccato un ladro che stava asportando della merce.