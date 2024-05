La Confesercenti della Provincia di Brindisi, con la collaborazione di Regione Puglia, Ordine Provinciale dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili e “Puglia Sviluppo Spa”, organizza per martedì 14 maggio 2024, alle ore 9.30, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il convegno sul tema “Dal Microcredito ai Mini PIA”.

L’obiettivo dell’incontro è divulgare questi strumenti regionali di finanza agevolata nei settori del commercio e del turismo, per dare fattive e importanti indicazioni progettuali e programmatiche, attraverso specifici bandi, per le nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutte quelle imprese che abbiamo intenzione di innovare l’attività, aumentare il proprio business o aprire nuovi punti vendita.

La Confesercenti, conferma, con questa iniziativa, la propria “mission” volta, soprattutto in questa particolare fase di mercato, a fornire un ulteriore servizio alle aziende commerciali e turistiche del territorio e ai nuovi imprenditori.

Interverranno il Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, la Presidente Provinciale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, Barbara Branca, il Direttore di “Puglia Sviluppo”, Antonio De Vito. Introdurrà i lavori Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti della Provincia di Brindisi. La relazione sarà del dott. Massimiliano Baldari della Cassa Microcredito di Confesercenti.

COMUNICATO STAMPA

