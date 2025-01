La cooperativa Serapia inizierà questo 2025 con un ricco calendario di eventi, risultato vincitore dell’ AVVISO PUBBLICO “PRODOTTI TURISTICI A TEMA FESTIVITA’ NATALIZIE” POC PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE” .

Sarà così che cercheremo di prolungare le festività natalizie fino alla Calendelora, festa della luce con la quale finisce simbolicamente l’”inverno”. Saranno quindi 14 appuntamenti dal 12 gennaio al 2 febbraio dal titolo non a caso LUCI di NATALE, a piedi in bici e per mare dall’Adriatico alla Valle d’Itria.

In Puglia si sa il tema della luce può essere declinato in vari modi: naturalistico, con il riconoscimento di specie spontanee usate per produrre olii lampanti o stoppini, come Pistacia Lentiscus e Phlomis Fruticosa; agronomico e storico, con i nostri oliveti monumentali e i frantoi ipogei dove si è sempre prodotto olio lampante; artigianale, con le botteghe delle tradizionali luminarie; folkloristico e religioso, con gli allestimenti di luci nei borghi e con le feste e i riti in onore di santi legati al Natale come santa Lucia, santa Barbara e San Nicola; i fari, di terra e di mare.

Il comprensorio turistico della Valle d’Itria certamente si presta molto bene per vivere tutto ciò in maniera green, con passeggiate a piedi e in bici, lungo cammini, come quello della Via Francigena o il Cammino Materano, tra borghi e campagne, ma anche per mare.

Queste 14 esperienze, nei comuni di Locorotondo, Martina Franca, Fasano, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare, uniranno la costa adriatica all’entroterra in un fil rouge che è la “luce” della Puglia. Ciò avverrà con la collaborazione di diversi enti pubblici e privati che potranno così fare concretamente rete attraverso attività diverse, che esalteranno le peculiarità di ogni singolo territorio.

Le attività, tutte gratuite, verranno condotte in italiano e in inglese da guide turistiche abilitate e da professionisti biologi della cooperativa Serapia, che porta con sè un’ esperienza ormai consolidata sia per quel che riguarda il turismo esperienziale che per l’educazione ambientale. Durante ogni evento, sempre plastic free, verranno utilizzati prodotti locali, bio o a km 0.

Per ogni attività saranno sempre coinvolti stakeholders diretti come artigiani, pescatori, ristoratori, imprenditori agricoli e turistici, ma anche associazioni, fondazioni ed enti pubblici, in maniera tale che la ricaduta sul territorio sia in termini certamente economici ma anche di crescita sociale e culturale per le comunità locali.

La segreteria per tutti gli eventi verrà centralizzata presso l’ufficio turistico di Fasano che la cooperativa Serapia gestisce ormai da diversi anni, chiamando allo 080.4394182 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 oppure inviando una mail a iat.fasano@gmail.com, oppure ancora raggiungendoci in ufficio sito in Piazza Ciaia, 10 presso il Palazzo dell’Orologio.

I primi 3 appuntamenti verranno svolti proprio nel territorio di Fasano e saranno i seguenti:

Torre Canne_12 gennaio ore 9.30-13: “A piedi dal faro alle dune di Torre Canne” visita degli appartamenti dei faristi e oggi adibiti a museo del mare, percorrendo la via Francigena, tra i ficheti, gli oliveti secolari e le zone umide del Parco Regionale delle dune costiere da torre Canne a Torre San Leonardo.

Pezze di Greco_ Lama Trappeto_12 gennaio ore 15-17,30: il “di grotta in grotta come in un presepe”, con visita guidata e degustazioni di prodotti locali

Selva di Fasano_18 gennaio ore 9.30-15: “i fari della Selva” trekking con visita di Villa Minareto fino alla gravina di San Donato, tra ville storiche e trulli, e Pranzo presso Ristorante La Silvana.

Per essere sempre informati su tutti gli altri eventi consultate il sito www.cooperativaserapia.it/eventi.