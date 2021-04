Il Monumento al Marinaio d’Italia è un’opera alta oltre 53 metri che svetta imponente nel porto di Brindisi. Il suo scopo è commemorativo: ricordare e onorare tutti i marinai italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale

Abbiamo voluto riprodurre uno dei monumenti più rappresentativi di Brindisi con prodotti semplici, in vendita nel nostro negozio: ortaggi, legumi, tessuti…

Un dettaglio in più è nel mare: alcune barchette di carta… per non dimenticare soprattutto, quanto avvenuto in questa città 30 anni fa.

Nel 1991 a Brindisi abitavano non più di 90mila persone, era precisamente il 7 marzo 1991 …quando sbarcarono venticinquemila albanesi in un solo giorno.

Le luci delle case, degli uffici e delle scuole non si spensero per tre giorni. Un intero popolo aprì le porte e mise a disposizione tempo, forze e beni per accogliere questo popolo. Fu un miracolo.

Anche in questo Coop è presente per ribadire non solo l’importanza delle nostre opere d’arte, ma anche quanto i principi dell’accoglienza , della generosità, della cooperazione facciano parte di noi

IperCoop Brindisi