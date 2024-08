La macchina organizzativa della Coppa Europa Under 23 di scherma non conosce sosta. Il Comitato Organizzatore, composto da Patrizia Carra (Presidente) e da Alessandro Rubino, sta definendo gli aspetti tecnici e logistici del prestigioso evento, in programma a Brindisi dal 18 al 20 ottobre. La nostra città sarà, di fatto, la capitale della scherma e vedrà in pedana i migliori talenti del fioretto maschile e femminile, con gare individuali e a squadre. Saranno venti le nazioni impegnate nella kermesse brindisina, con un massimo di 24 atleti per ogni rappresentativa.

Il progetto della Confederazione Europea di Scherma (EFC), che si intitola «Fencing for Everyone» (U23 European Cup), si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) e con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S). Testimonial d’eccezione sarà Valentina Vezzali, che ha conquistato sei volte l’oro olimpico, che è stata protagonista assoluta della scena mondiale: una delle figure più importanti dello sport italiano.

Dopo l’ufficiale assegnazione della Coppa Europa Under 23 a Brindisi da parte della Confederazione Europea di Scherma, è arrivata un’altra importante notizia: l’evento rientra nei «grandi slam» della scherma continentale. Inoltre, è stato ufficialmente istituito il «Mediterranean Trophy» che sarà assegnato alla nazione prima classificata dopo le prove o ai vincitori delle due prove a squadre.

Ricordiamo che il programma della manifestazione prevede che la serata inaugurale si tenga venerdì 18 ottobre (ore 19.00) nel Nuovo Teatro Verdi alla presenza di Valentina Vezzali. Atleti in pedana sabato 19 e domenica 20 ottobre: le fasi preliminari si svolgeranno nel Pala Pentassuglia e nel Pala Malagoli in contrada Masseriola. Fasi finali e cerimonia di premiazione (presumibilmente alle ore 17.00) nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, alla presenza della stessa Vezzali e degli atleti partecipanti alle Olimpiadi di Parigi. La partecipazione a tutte le fasi della competizione è gratuita.

«La Coppa Europa Under 23 – ha recentemente dichiarato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna – darà grande lustro alla nostra città facendola apparire una volta di più come crocevia tra Paesi, culture, espressioni e costumi diversi. Faremo tutto in grande stile e le fasi più importanti dell’evento, a cominciare dalla cerimonia inaugurale, si terranno nel Nuovo Teatro Verdi: il palco ospiterà una pedana per lo svolgimento delle gare conclusive, mentre nel foyer saranno allestiti gli stand dei Paesi presenti. Come è noto, ho rivolto un invito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’eventuale presenza a Brindisi in occasione dell’evento. E sarebbe motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e per la stessa manifestazione».