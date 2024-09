Parti della carcassa di un topo sono state trovate all’interno di una confezione di wafer acquistata in un supermercato di Francavilla Fontana, nel brindisino. La denuncia è stata presentata ai carabinieri da una coppia, scioccata dalla scoperta.

L’incidente è avvenuto quando la donna, dopo aver dato un primo morso al biscotto, ha avvertito un sapore insolito. Insospettita, ha esaminato la confezione insieme al marito, scoprendo un piccolo foro e resti di un topo sul fondo. A seguito del forte shock, la donna ha dovuto ricevere assistenza medica dal personale del 118.

Le indagini sono ora in corso e sono affidate ai carabinieri di Francavilla Fontana, in collaborazione con i Nas, per chiarire le circostanze della contaminazione. L’Asl di Brindisi è intervenuta per eseguire ulteriori verifiche sul prodotto e sul punto vendita coinvolto.