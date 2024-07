Arriva alla decima edizione Coreutica, la residenza artistica e didattica sulle musiche e le danze del Mediterraneo prodotta da World Music Academy con la direzione artistica della Scuola di Pizzica di San Vito dei Normanni (Brindisi). In programma un’intera settimana di corsi, laboratori e seminari con docenti italiani e internazionali. E per celebrare questo importante anniversario, Coreutica raddoppia gli eventi aperti al pubblico rispetto alle passate edizioni, mettendo al centro la festa popolare come dimensione ideale per la danza, la partecipazione e l’inclusione.

Due grandi ronde, due grandi eventi di piazza, apriranno e chiuderanno questa decima edizione della residenza: il 14 luglio a San Vito dei Normanni e il 20 luglio a San Michele Salentino. Nel mezzo, il 15 luglio, un evento off in spiaggia, presso Apulian Beach Club a Specchiolla, e diverse incursioni urbane di musica e danza per le strade e le piazze del centro storico di San Vito.

Nello specifico, il 14 luglio a San Vito dei Normanni la ronda di Coreutica, in collaborazione con il Comune e il Comitato Festa, chiuderà la festa patronale di San Vito Martire e San Vincenzo Ferreri. A partire dalle 21.30 in piazza Leonardo Leo si ballerà, si canterà e si suonerà con alcuni tra i migliori interpreti del repertorio tradizionale: Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Maria Mazzotta, Giancarlo Paglialunga, Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani, Massimiliano De Marco, Salvatore Galeanda, Fabio Zurlo, Giuseppe e Daniele Giumentaro, Piero Balsamo, Davide Ambrogio, Walter Laureti, Francesco Barletta, Li Sënaturë di Ostuni, Federico Laganà, Gioele Nuzzo, Marenza D’Agnano, Mina Vita.

Il 15 luglio Coreutica si fa off, in collaborazione con i “Moonday” di Antiko Spizzicature e Miscele di Salvatore Vita presso Apulian Beach Club a Specchiolla (Marina di Carovigno, Brindisi). A partire dalle 20.30 ci saranno le performance e il dj set con Walter Laureti e diversi ospiti della musica e della danza.

Nel corso dell’intera settimana di laboratori e residenze, invece, sono previste incursioni urbane di musica e danza, veri e propri flash mob nel centro storico di San Vito, con performance improvvisate sul momento pronte a coinvolgere direttamente passanti, curiosi e residenti.

Si torna infine alla ronda il 20 luglio, questa volta in piazza Marconi a San Michele Salentino, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per chiudere la residenza ancora con una grande festa popolare, ancora con grandi artiste e artisti del repertorio tradizionale. A partire dalle 21.30, musica e danza con Giulio Bianco, Fabrizio Piepoli, Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani, Giuseppe e Daniele Giumentaro, Salvatore Galeanda, Li Sënaturë di Ostuni, Fabio Zurlo, Adriana Borriello, Andrea Jiménez, Sandra Istefan, Marenza D’Agnano, Giuliana Gagliani, Mina Vita.

Per tutta la settimana dal 14 al 20 luglio, come detto, Coreutica proporrà laboratori e seminari su danze e musiche del Mediterraneo presso il laboratorio urbano ExFadda di San Vito: dalla pizzica al flamenco e al dabka (Medioriente), dal tamburello al canto corale, con docenti e formatori internazionali.

Programma completo su: https://www.worldmusicacademy.it/

Coreutica è prodotto da World Music Academy con la direzione della Scuola di Pizzica di San Vito (fondata da Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani) ed è inserito nel programma di residenze artistiche Nuova Generazione Trad, vincitore del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura sul tema della formazione e della trasmissione in ambito tradizionale, che vede tra i partner PACT (Regione Puglia), Comune di San Vito dei Normanni, Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ), Last Floor Studio, Blogfoolk, Vacanze in Puglia, The Puglia Guys.