Si avvia alla conclusione la decima edizione di Coreutica, la residenza artistica e didattica sulle musiche e le danze del Mediterraneo, con la ronda prevista in piazza Marconi a San Michele Salentino (BR) sabato 20 luglio: una grande festa popolare, con alcuni tra i migliori interpreti del repertorio tradizionale

Dopo la grande ronda per la festa patronale di San Vito di domenica 14 luglio, ci si prepara alla conclusione di Coreutica con la grande ronda e festa popolare di sabato 20 luglio a San Michele Salentino. Nel frattempo proseguono le lezioni di danza e musica all’ExFadda, il laboratorio urbano di San Vito dei Normanni, all’insegna della grande partecipazione, con oltre 100 iscritti da tutto il mondo, e di conseguenza della contaminazione culturale.

Ai laboratori di pizzica (con i docenti “locali” Fabrizio Nigro, Andrea De Siena e Franco Gagliani) seguono infatti quelli di flamenco e muiñeira (a cura di Andrea Jiménez), mentre lezioni di danza mediorientale (dabkeh, tradizionale anche in Palestina, con Sandra Istefan) si alternano a lezioni di tamburello (a cura di Vincenzo Gagliani) e di canto corale (con Fabrizio Piepoli), senza dimenticare il saltarello (con Viola Centi), la danza come spazio di riflessione (con Adriana Borriello) e i laboratori per i più piccoli (con Mina Vita). Molto apprezzato anche il seminario sulle ninne nanne a cura dell’entnomusicologo Massimiliano Morabito, che nel finale ha visto l’incursione cantata di Davide Ambrogio e Valeria Taccone con una dolce ninna nanna calabrese.

A proposito di incursioni, in questi giorni Coreutica si è aperta alla città con alcune serate improvvisate di musica e danza nel centro storico di San Vito, dei flash mob che hanno visto i docenti e i partecipanti dei laboratori mischiarsi a residenti e passanti per ballare e intonare canti popolari fino a tarda notte. Altro evento aperto al pubblico è stato quello del “Moonday” di lunedì 15 luglio all’Apulian Beach Club di Specchiolla, in collaborazione con Antiko, che ha visto protagonista il dj set di Walter Laureti, producer che mixa musica elettronica e tradizionale, anche qui con il supporto vocale di Davide Ambrogio.

Come anticipato, Coreutica si aprirà per l’ultima volta al pubblico sabato 20 luglio, quando, al termine della settimana di laboratori e lezioni, docenti, partecipanti e organizzatori si sposteranno in piazza Marconi a San Michele Salentino. Qui, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a partire dalle 21.30 prenderà il via la grande ronda conclusiva della residenza, anche questa una festa popolare che in quanto tale sarà l’occasione per azzerare ogni distanza tra artisti e pubblico e dare vita a un grande abbraccio collettivo e inclusivo di musica e danza. Come a San Vito domenica scorsa, anche la ronda conclusiva di Coreutica vedrà tra i suoi protagonisti alcuni tra i migliori interpreti del repertorio tradizionale: Giulio Bianco, Fabrizio Piepoli, Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani, Giuseppe e Daniele Giumentaro, Salvatore Galeanda, Li Sënaturë di Ostuni, Fabio Zurlo, Adriana Borriello, Andrea Jiménez, Sandra Istefan, Marenza D’Agnano. Altre adesioni sono in arrivo nelle prossime ore, per chiudere in bellezza il decimo compleanno di Coreutica.

Coreutica è prodotta da World Music Academy con la direzione della Scuola di Pizzica di San Vito (fondata da Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Vincenzo Gagliani, Franco Gagliani) ed è inserita nel programma di residenze artistiche Nuova Generazione Trad, vincitore del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura sul tema della formazione e della trasmissione in ambito tradizionale, che vede tra i partner PACT (Regione Puglia), Comune di San Vito dei Normanni, Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ), Last Floor Studio, Blogfoolk, Vacanze in Puglia, The Puglia Guys.

Marco Montanaro