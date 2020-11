irmata dal sindaco di San Vito dei Normanni un’ordinanza con cui viene disposto che “c dal , a , , è l’ e l , , : , , , , , . , .

Il provvedimento si è reso necessario – come si legge nell’ordinanza – visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi e il fatto che – attraverso le informazioni raccolte dalle Forze di Polizia e le segnalazioni di cittadini, in Ville e Parchi comunali e in alcune vie del centro abitato si verifica lo stazionamento contemporaneo di più persone, soprattutto minori, tale da non garantire il costante il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.