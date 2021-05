Nell’ultimo fine settimana, prima del passaggio della regione in zona gialla, è stato rafforzato il dispositivo messo a punto in questi mesi per garantire il rispetto della normativa sul contenimento del contagio da covid-19.

Nel weekend, il personale della Questura, nonché dei Commissariati distaccati di Ostuni e Mesagne, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e dalle Polizie Locali, hanno identificato circa 700 persone e controllato oltre 450 veicoli.

Solo nel Capoluogo, la sera di sabato scorso, sono state contestate 21 violazioni delle norme “anti covid”.

I controlli sono stati estesi anche a 27 attività commerciali, una delle quali è stata chiusa per cinque giorni, in quanto trovata aperta oltre l’orario consentito.

L’attività di controllo proseguirà incessantemente anche nelle prossime settimane.