Si è tenuto oggi sabato 28 settembre, presso l’Hotel Orientale a Brindisi, il corso residenziale “L’emergenza medica nello studio odontoiatrico”, organizzato da ANDI Brindisi, valido per 5 crediti ECM e dedicato alle emergenze in uno studio dentistico.

Il corso teorico pratico ha visto una grande partecipazione di odontoiatri e ASO (Assistente Studio Odontoiatrico) di Brindisi e provicinia ed è stato tenuto dal Dott. Fausto D’Agostino, Dirigente Medico del Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico di Roma” Anestesia e Rianimazione, esperto di corsi di rianimazione di base ed avanzata insieme ai medici Pietro De Donno, Raffaele Quarta e gli infermieri Fabio Frascella e Paolo Petrosino.

“È importante che l’odontoiatra sia in grado di prevenire, diagnosticare e trattare urgenze ed emergenze nella pratica odontoiatrica – dichiara Stefania Tagliente, Presidente di ANDI Brindisi – vista l’importanza dell’argomento abbiamo deciso di far partecipare al corso anche le ASO, per completare la preparazione di tutto il team odontoiatrico.

“L’obiettivo del corso è quello di descrivere le manovre di base per prestare un primo valido soccorso al fine di permettere, successivamente, l’intervento del personale sanitario dell’emergenza. Un’adeguata dotazione senza personale capace ed adeguatamente istruito nel loro utilizzo rende “insicuro” anche il più moderno studio odontoiatrico.” – ha spiegato il Dott. Fausto D’Agostino.

Con questo incontro, le ASO dei Soci ANDI hanno conseguito gratuitamente le 5 ore di aggiornamento, mentre le restanti 5 potranno essere completate con il prossimo corso del 19 ottobre, sempre in modo gratuito. Questa scelta nasce dalla volontà dell’esecutivo di ANDI Brindisi, – conclude il Dott. Corso, segretario ANDI – per dare un benefit ai Soci ed alle ASO”.

Durante l’incontro si è trattato di come trattare una crisi epilettica, uno shock anafilattico, un arresto cardiaco, una crisi respiratoria ed altre urgenze che possono capitare in uno studio dentistico.