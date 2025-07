Una mattinata drammatica quella di mercoledì 23 luglio in pieno centro a Brindisi, dove un intervento di impermeabilizzazione su un immobile di Corso Umberto I si è trasformato in un pericoloso incidente. Intorno alle 11.30, litri di catrame bollente sono precipitati dal terrazzo di un condominio, colpendo in pieno i passanti.

Tra i feriti, una donna e il suo bambino di sei mesi, che si trovava nel passeggino. Altre quattro persone – tra cui due anziani e alcune ragazze – sono rimaste ustionate in modo più o meno grave. Tutti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale con ustioni localizzate in varie parti del corpo. I medici stanno ancora valutando le condizioni cliniche, ma per il momento non si segnalano situazioni critiche.

Il materiale bituminoso, caduto durante i lavori sul lastrico solare dell’edificio che ospita anche i locali dell’Upim, si è riversato anche sulla pavimentazione stradale e su alcuni alberi, generando forte preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polizia locale e gli agenti della Sezione volanti della Questura. L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza, mentre sono in corso le operazioni di bonifica per rimuovere il catrame e ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza.

La Polizia locale ha avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza nel cantiere.

Aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini saranno resi noti nelle prossime ore.