Teknoservice comunica di aver completato in questi giorni un’ampia attività di pulizia e sistemazione delle aree libere della costa brindisina, rendendole accoglienti sotto il profilo igienico e ambientale in vista delle serate di Ferragosto. L’obiettivo è offrire a residenti e turisti la possibilità di trascorrere momenti di svago in tranquillità, in un contesto ordinato e rispettoso del mare e dell’ambiente.

L’azienda esprime inoltre fiducia nella collaborazione dei bagnanti, convinta che un comportamento responsabile e rispettoso contribuirà a mantenere le spiagge in buone condizioni e a rendere più agevoli le operazioni di pulizia successive. In questo senso, Teknoservice invita a utilizzare correttamente i cestini e a riportare con sé eventuali rifiuti, così da preservare la bellezza naturale della costa anche oltre il periodo festivo.