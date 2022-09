L’occasione è davvero di quelle importanti per lo sport e per il ciclismo in Puglia che non mancherà di entusiasmare il pubblico e gli addetti ai lavori tra venerdì 9 (Mola di Bari – Fasano), sabato 10 (Ceglie Messapica) e domenica 11 settembre (Polignano a Mare).

Il Giro di Puglia Under23 Élite è ila challenge con attribuzione di una classifica a punteggio contemplando tre gare di un giorno.

Venerdì 9 spazio a una gara inedita del ciclismo dilettantistico pugliese a cura della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari: la Costa dei Trulli-Memorial Franco Ballerini che parte da Mola di Bari (il via alle 13:45 da piazza XX Settembre) e arriva sulla Selva di Fasano (intorno alle 17:30 in via del Leccio) al culmine di un impegnativo arrivo in salita dopo aver toccato in 122 chilometri i comuni di Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo e Cisternino.

Sabato 10 su il sipario sulla 62°Coppa Messapica che quest’anno celebra il 70° anno dalla sua nascita, in cabina di regia il GSC Orazio Lorusso. Il percorso di 148,5 chilometri prevede un giro di 25 chilometri da ripetersi cinque volte nella Valle d’Itria e altrettanti giri finali nell’impegnativo e sinuoso tracciato cittadino di Ceglie Messapica. A via San Rocco la partenza alle 13:45 e l’arrivo previsto intorno alle 17:30.

Epilogo domenica 11 con la 72ª Targa Crocifisso a Polignano a Mare, altra classica nobile del ciclismo pugliese con l’organizzazione dell’Asd Polisport Polignano. Confermato il consueto circuito che coinvolge i territori di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. A via Martiri di Dogali la partenza alle 13:30 e l’arrivo previsto intorno alle 17:30.

Giuseppe Calabrese, presidente regionale FCI Puglia: “Voglio dire grazie in primis alle tre società che hanno messo in cantiere questo trittico di alto livello con un numero notevole di partecipanti. Sono 180 con presenze anche dall’estero e non è cosa da poco e che avviene ogni anno qui in Puglia. Siamo onorati di avere al via una rappresentanza della nazionale italiana under 23 che si prepara per il Mondiale in Australia. Per questo impegno va dato atto allo sforzo delle istituzioni, per dimostrare la capacità che la Puglia ciclistica ha di unire la parte tecnica con quella promozionale, rilanciando la nostra regione sotto tutti i punti di vista”.

Con il coordinamento del consorzio Puglia Bici e Futuro, le tre manifestazioni ricadono sotto il programma della Settimana Ciclistica Pugliese (cui fa parte anche l’evento di mountain bike Memorial Rocco Catucci-Trofeo XCO Terra delle Gravine a Laterza domenica 11 settembre) iniziativa patrocinata da Anci Puglia e patrocinate da Anci Puglia, si colloca all’interno del Protocollo di Intesa “Pedalare per viaggiare – Patto di Mattinata”, siglato da circa 100 comuni e finalizzato alla valorizzazione cicloturistica dei territori pugliesi.

Questo il roster delle 28 formazioni iscritte che comprende selezioni nazionali, società straniere e club italiani. A fare da capofila in questo trittico la Nazionale Italiana Under 23 del cittì Marino Amadori (che annovera tra i partecipanti Nicolò Buratti del Cycling Team Friuli e Davide De Pretto della Zalf Euromobil Desirèe Fior entrambi titolari azzurri ai Mondiali Under 23 del 24 settembre in Australia). Partecipano la compagine pugliese doc della Pro.Gi.T Cycling Team (con al via il biscegliese Francesco Binetti campione regionale FCI Puglia under 23 in carica e l’atleta di Corato Vincenzo Piarulli), la Parkpre Racing Team (con il biscegliese Ettore Loconsolo e l’atleta di Laterza Giovanni Loiscio), il Velo Racing Palazzago (con la presenza di Vittorio Carrer, altro atleta di Corato), l’Aran Cucine Vejus, la Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano, la Work Service Group Vitalcare Vega, la Gallina Ecotek Lucchini, il Team Gaiaplast Bibanese, la Carnovali Rime Sias, la Ciclistica Rostese, la Futura Team Rosini, la Gragnano Sporting Club, #Inemiliaromagna, la Onec Team, la Overall Tre Colli, la Polisportiva Tripetetolo, il Trentino Cycling Team U23, l’UC Pistoiese, il Team Colpack Ballan, la General Store Essegibi-F.lli Curia, l’UC Pregnana Team Scout, l’Etruria Sestese-Amore&Vita e la Solme Olmo. Dall’estero la Monex Pro Cycling Team dalla Repubblica di San Marino, la Nazionale Ucraina e l’Aix en Provence Bourgovin dalla Francia.

