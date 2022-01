Nuovi casi dimezzati rispetto al giorno precedente. Leggero aumento di ricoverati e di infetti in terapia intensiva.

Sono i dati più rilevanti desumibili dal bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Puglia mercoledì 12 gennaio 2022.

In ogni caso la diffusione del Covid-19 è oramai ad un punto tale da non poter abbassare la guardia.

Su 86.037 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 3.993 casi positivi. 4 persone sono decedute.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia:

Provincia di Bari: 1.298

Provincia di Bat: 258

Provincia di Brindisi: 478

Provincia di Foggia: 406

Provincia di Lecce: 1.000

Provincia di Taranto: 500

Residenti fuori regione: 45

Provincia in definizione: 8

Attualmente nella Regione Puglia si registrano 65.781 casi di positività. 490 le persone ricoverate, 51 delle quali in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6.515.241 test

294.663 sono i pazienti guariti su 367.476 casi accertati.

7.032 le persone decedute.

Questi i casi totali suddivisi per provincia dall’inizio della pandemia:

Provincia di Bari: 130.380

Provincia di Bat: 36.354

Provincia di Brindisi: 32.564

Provincia di Foggia: 61.363

Provincia di Lecce: 51.917

Provincia di Taranto: 51.605

Residenti fuori regione: 2.501

Provincia in definizione: 792

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-12-gennaio-2022