Ieri mattina sono stati ricoverati nell’ospedale di Ostuni i primi tre pazienti Covid, uno nel reparto di Pneumologia e due in Medicina interna. Sono 73 i posti disponibili: 26 in Medicina interna, 19 in Pneumologia, 18 in Chirurgia generale e 10 in Ortopedia (nello stesso reparto si potranno aggiungere a breve ulteriori 10 posti letto).

Negli ultimi giorni la direzione sanitaria ha avviato gradualmente la riconversione dell’ospedale in presidio Covid. I pazienti no Covid che erano ricoverati a Ostuni in gran parte sono stati dimessi, mentre alcuni stati trasferiti al Camberlingo di Francavilla Fontana nei reparti di Ortopedia e di Medicina interna.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi ricoveri di pazienti Covid.

A partire da oggi, il centro di manutenzione Anas di Fasano, ospita un Covid drive-in. Il centro, collocato tra la Strada statale 16 “Adriatica” e la statale 379 “di Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, sarà a disposizione dei cittadini per effettuare test per il Covid-19 e dare un risultato nel più breve tempo possibile.

L’accordo tra Anas, Protezione civile regionale, Asl di Brindisi e Comune di Fasano, ha messo in moto questa iniziativa per l’attivazione di un drive in, che potrebbe essere al servizio anche degli abitanti dei Comuni limitrofi che rientrano nel territorio barese. La postazione, realizzata grazie all’impegno dell’ingegner Vincenzo Marzi, responsabile della Struttura Puglia dell’Anas, si aggiunge a un altro drive in già attivo a Fasano. In provincia di Brindisi sono disponibili, inoltre, due postazioni nel capoluogo, una a Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni.

Infine, in collaborazione con la Marina Militare e il Comune è stata ultimata l’installazione di un drive in a San Pietro Vernotico, nella zona del Presidio Territoriale di Assistenza.

UFFICIO STAMPA ASL BR