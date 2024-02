Termina con il punteggio di 22-22 la sfida tra Raimond Ego Sassari e Sidea Group Junior Fasano, valevole per la 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24. Equilibrio sovrano per quasi l’intera durata della partita, nella quale sono sicuramente state grandi protagoniste le due difese. Nel primo quarto di gioco nessuna delle due compagini va sul +2, con il primo doppio vantaggio registrato al 16’ (6-8), con i biancazzurri che vengono raggiunti subito sull’ 8-8, tornano avanti sul 10-12 al 28’ e prima dell’intervallo si fanno nuovamente agganciare sul 12-12.

In avvio di ripresa la formazione sarda prova a dare uno scossone all’incontro, realizzando un break di 4-0 che porta il risultato dal 13-14 del 35’ al 17-14 del 38’, ma i campioni d’Italia non mollano, ed al 43’ la contesa è di nuovo sui binari della parità (18-18). I locali tentano di nuovo l’allungo (20-18 al 46’), i pugliesi recuperano nuovamente sul 20-20 e si giunge così al finale, nel quale si segna pochissimo (soli 4 goal nei 10’ conclusivi). Gli ospiti realizzano il 21-22 al 55’ e sprecano tre attacchi per chiudere la partita portando a casa la vittoria, con gli isolani che a 6’’ dal termine realizzano dai 7 metri la rete del 22-22, che divide così la posta in palio al PalaSantoru.

Prossimo impegno per la Junior sabato, quando alle 19 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina arriverà il Secchia Rubiera.

Tabellino

Raimond Ego Sassari-Sidea Group Junior Fasano 22-22 (12-12p.t.)

Raimond Ego Sassari: Pavani, Aldini 2, Nardin 6, Della Vecchia 1, Mura, Malandrin De Oliveira, Bronzo 2, Delogu, Halilkovic 1, Bomboi, Pintori, Sampaolo, Manojlovic 7, Kleineidam 1, Brzic 2. All.: Zupo Equisoain.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson, Angiolini 6, Pugliese 2, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 2, Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 8, Corcione. All.: Vito Fovio. Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 18° turno: Teamnetwork Albatro-Trieste 27-18, Secchia Rubiera-Conversano 26-27, Macagi Cingoli-Pressano 34-36, Carpi-Sparer Eppan 35-35, Cassano Magnago-Bozen 28-24, Raimond Ego Sassari-Sidea Group Junior Fasano 22-22, Alperia Black Devils-Brixen 24-23.

Classifica: Brixen* e Merano 28, Sidea Group Junior Fasano* 27, Bozen 26, Conversano* 25, Cassano Magnago 24, Raimond Ego Sassari 23, Sparer Eppan 13, Macagi Cingoli* e Teamnetwork Albatro 12, Trieste 10, Pressano e Secchia Rubiera 7, Carpi 6. *Una partita in meno.

Prossima giornata (2/03): Bozen-Raimond Ego Sassari, Pressano-Carpi, Conversano-Alperia Black Devils, Trieste-Cassano Magnago, Sidea Group Junior Fasano-Secchia Rubiera (ore 19), Sparer Eppan, Teamnetwork Albatro, Brixen-Macagi Cingoli.

Fasano, 25 febbraio 2024.