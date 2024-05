A distanza di alcuni decenni, quelle scelte che all’epoca sembravano l’Eldorado per il nostro territorio, oggi più che mai si rivelano una condanna a morte.

Una città violentata, sfruttata, e infine stravolta da insediamenti industriali.

Tutto ciò ha solo portato benefici ai grossi gruppi industriali.

Sedotti e abbandonati!

Enel, Basell e tante altre multinazionali si apprestano con semplici comunicati a salutare questa città, lasciando al proprio destino migliaia di famiglie.

Questa città ha dato tanto, forse troppo alla nazione e certamente merita la massima attenzione da parte del Governo in questa fase.

Non siamo meno di Taranto!

Siamo stati maltrattati in confronto a Civitavecchia.

Brindisi deve reagire e pretendere sin da subito chiarezza da parte del Governo sul proprio futuro.

Non meritiamo un simile trattamento.

Brindisi ha dato tutta sé stessa alla Nazione, ed è giunto il momento che l’attuale Governo s’impegni con il massimo delle forze ad affrontare tale emergenza!

Basta sudditanza!

Roberto Quarta

Consigliere Comunale Fratelli d’Italia