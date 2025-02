«Il concetto della risata è fondativo per me e per queste poche righe che ho scritto». Con queste parole l’avv. Stefano Palmisano, autore di “Cronache da Meridania” (Giazira Scritture) ha voluto iniziare la presentazione del suo libro nel primo appuntamento della rassegna “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi” svoltasi nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio nella nuova Biblioteca di Comunità di Fasano.

Un libro di racconti brevi, scritti con creatività e satira, che si muovono tra realtà e finzione, dipingendo un ritratto ironico della società contemporanea attraverso le vicende ambientate nella città immaginaria di Meridania. Ad accompagnare l’autore nella presentazione è stata Antonietta Rubino, tracciando insieme un parallelismo tra i racconti fantasiosi del libro e le nostre città nelle quali imparare a sopravvivere: «Le Meridanie che ci circondano, nelle quali viviamo, – ha spiegato Palmisano – se non prendi le misure giuste, possono suscitare degli shock sotto alcuni profili. Ecco perché è importante saper ridere per quello che ci capita.».

Anche il pubblico non ha fatto mancare i propri interventi, innescando una interessante conversazione con l’autore.

La rassegna “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi”, è organizzata dall’associazione Scià APS con il Patrocinio del Comune di Fasano – Assessorato alla Cultura.

Il prossimo appuntamento in calendario è per giovedì 20 febbraio, sempre in “Biblioteca di comunità” con “M’illumino leggendo”, laboratorio animato e gratuito di lettura per bambini nell’ambito della giornata nazionale per il “Risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili” promossa in collaborazione con Francesco Di Palmo.