Si terrà mercoledì 29 gennaio, alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne, l’evento conclusivo di CROSS ROAD – Crocevia di Popoli, rassegna interculturale dedicata alle migrazioni e alle memorie collettive, promossa dalla Cooperativa Sociale Se Puede e realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia.

L’incontro, dal titolo “Dalle partenze agli approdi: la Puglia tra luce e ombra”, prende spunto dal libro Puglia. The Passenger. Per esploratori del mondo e vedrà il confronto tra Leonardo Palmisano e Pierangelo Argentieri, moderato dal giornalista Cosimo Saracino.

Al centro del dibattito le trasformazioni profonde della Puglia negli ultimi decenni: dall’arrivo della Vlora al porto di Bari nel 1991, simbolo dell’accoglienza e delle migrazioni, fino alla consacrazione del “brand Puglia” nel turismo globale.

Un confronto aperto sulle opportunità e sulle contraddizioni di questo percorso, tra sviluppo, identità e sostenibilità sociale.

CROSS ROAD ha attraversato i territori di San Michele Salentino, Villa Castelli e Mesagne, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni in un percorso di ascolto e narrazione partecipata. La tappa finale di Mesagne rappresenta un momento di sintesi e riflessione pubblica sul futuro della regione.

L’incontro è aperto al pubblico e rivolto a cittadine e cittadini, operatori culturali, amministratori, studenti e a tutte le persone interessate a interrogare il presente e il futuro della Puglia.

informazioni: la100labsms@gmail.com