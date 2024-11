Con voto unanime, l’assemblea delle società sportive affiliate al CSI Brindisi, svoltasi giovedì 21 novembre, nel teatro della Parrocchia San Leucio al rione Minnuta di Brindisi. ha riconfermato alla guida per il prossimo quadriennio Angelo Taurisano nel ruolo di Presidente Provinciale.

L’assemblea, contraddistinta da un’atmosfera di partecipazione e condivisione, si è aperta con un momento di preghiera e con la riflessione guidata da Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni che insieme a don Giovanni Prete, delegato diocesano per la Pastorale dello Sport e Tempo Libero hanno ribadito e consolidato il rapporto generativo che cè tra Chiesa e CSI in quanto associazione di aggregazione laicale. L’occasione è stata anche quella per comunicare la nomina, da parte dell’Arcivescovo, del nuovo Assistente Ecclesiastico del CSI in don Antonio Randino.

L’Arcivescovo Giovanni Intini nella sua riflessione ha voluto ribadire il ruolo che il CSI, anche per la sua storia gloriosa di ottanta anni, ha all’interno della Chiesa, educando tante generazioni ai valori dello sport che poi non sono altro che i valori di una sana vita, pertanto educando alla vita attraverso lo sport. L’augurio dell’Arcivescovo che il rinnovo degli organismi continui con la consapevolezza della continuità di quanto si è fatto.

Il Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, intervenuto in collegamento, ha voluto ringraziare la presidenza uscente per il lavoro importante e qualificante che è stato svolto sul territorio dimostrato dai numeri evidenziati nella relazione.

Marco Calogiuri, Vice Presidente Nazionale, ha ringraziato il Comitato di Brindisi e i suoi Dirigenti per l’impegno costante a favore del territorio, dimostrando di voler essere costantemente al passo con i tempi. Presenti anche, oltre al Presidente Regionale Ivano Rolli, che giocava in casa, Serafina Grandolfo, Consigliere Nazionale e Presidente del CSI Bari e Sabina Tondo Presidente del CSI Lecce, insieme ad altri dirigenti del Comitato.

In rappresentanza delle istituzioni sportive Mario Palmisano, Delegato Provinciale del CONI, Patrizia Carra, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Commenda, a conferma della collaborazione che il CSI Brindisi ha instaurato in questi anni con la scuola con la promozione di importanti progetti.

Eletto anche il nuovo consiglio territoriale nelle persone di: Ivano Rolli, Raffaele Carriero, Francesco Destino, Mariangela Caropreso, Silvia Lapomarda, Francesco Maizza, Cosimo Denuccio, Maria Antonietta Spinelli e Vito Miccoli.

Il ruolo di Revisore dei Conti viene assegnato al dott. Cosimo Simone, mentre la commissione Giudicante è formata da Italo Longo, Alberto Destino e Filippo Maizza.

Nei prossimi giorni il nuovo consiglio si riunirà per l’insediamento ed chiamato ad organizzare già il primo evento che è quello del Natale dello Sportivo fissato per il 12 dicembre a Brindisi.

—

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Brindisi