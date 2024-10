Riaprirà domani la cucina dell’ospedale Perrino di Brindisi. A fine agosto, durante alcuni controlli di routine a cura del Servizio di Igiene alimenti e nutrizione e del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale B (che fanno parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl), era stata accertata all’interno dei locali la presenza del batterio Listeria monocytogenes.

La preparazione dei pasti era stata temporaneamente trasferita nello stabilimento di Mesagne dell’azienda che gestisce il servizio mensa. La cucina è stata completamente sanificata: il Sian e il Siav B, in collaborazione con l’azienda di ristorazione, hanno potenziato tutte le procedure per la prevenzione di eventuali contaminazioni e in particolare per la Listeria.

I controlli effettuati in questi giorni su ambienti, piani di lavoro e attrezzature garantiscono una ripresa delle attività in piena sicurezza: sono stati inviati al laboratorio di Arpa Puglia trenta campioni prelevati su varie superfici della cucina e sono risultati tutti negativi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI