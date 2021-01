Il Nuovo anno al Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne si apre con un grande evento.

In data 05/01/2021 alle ore 18:00 si terrà l’incontro “Cultura, Creatività, e Bellezza: Ricominciamo dal Futuro” con il Maestro Tony Candeloro, Etoile internazionale.

L’incontro avverrà su piattaforma Zoom in diretta sulla piattaforma social Facebook. All’incontro saranno presenti altre personalità del mondo della danza, le quali sono state invitate dallo stesso Maestro Candeloro e con le quali il Maestro stringe una collaborazione artistica. Saranno, dunque, presenti al’incontro: Stefania Ballone, ballerina e coreografa del Teatro alla Scala di Milano; Marina Rocco, Centre National de la Danse de Paris; Federica Tornese, Presidente Associazione Michele Fokine; Tiziana Leucci, Professoressa del Conservatoire de musique e t danse “Gabriel Fauré” e del Centre National de la Recherche Scientifique.

L’incontro è indirizzato a tutti coloro che amano l’arte della Danza. Il Maestro Can-deloro e le altre personalità sopra indicate incontreranno i ragazzi del Liceo Coreuti-co, ex allievi, futuri iscritti, le famiglie di giovani danzatori e i Maestri delle Scuole di Danza del territorio, facenti parte della convenzione “Danza, Cultura e territori”, stipulata a settembre 2020, grazie al Dirigente Scolastico dell’IISS Epifanio Ferdi-nando, Prof. Aldo Guglielmi. L’incontro è finalizzato all’apertura del territorio al mondo della Danza, un’arte in grave sofferenza in questo momento storico. L’augurio è di continuare, seppur a distanza, a condividere esperienze, emozioni ri-guardo la madre di tutte le Arti.

Per prenotarsi all’incontro scrivere a claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it o telefonare al 3387393113.