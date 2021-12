L’associazione Cuore di Donna comunica che è stato raggiunto l’obiettivo di acquistare due lettini elettrici per disabili da donare agli ospedali di Brindisi e San Pietro Vernotico. Nell’occasione si intende ringraziare Antonio Perugino, segretario provinciale del sindacato scuola SNALS di Brindisi.

L’organo statutario del sindacato, riconosciuti i meriti del compianto collega della provincia di Lecce, professor Valentino Salvatore, che ha dato lustro nella sua lunga vita professionale sindacale alla associazione di appartenenza nonché agli organismi statutari di cui ha fatto parte, ha inteso devolvere un contributo, in ricordo della sua memoria, all’associazione “Cuore Di Donna”, in considerazione della meritevole attività che svolge in favore delle donne affette da patologia al seno e che riescono grazie alla prevenzione a ottenere risultati risolutori.