Sabato 21 settembre 2024, alle ore 17.30, presso la Sala Gino Strada del Palazzo Nervegna di Brindisi, si terrà un significativo evento dal titolo: “Cuore di Donna: Dialoghi sulla tutela della salute cardiovascolare della donna in oncologia”, organizzato dal Club Inner Wheel “Cristina Cordella” di Brindisi, Distretto 210 C.A.R.F.

L’incontro vedrà come relatore il dott. Stefano Oliva, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia di Interesse Oncologico presso l’Istituto IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. Il dottor Oliva, esperto in cardiologia oncologica, affronterà il tema cruciale della salute cardiovascolare nelle donne sottoposte a trattamenti oncologici, un argomento di grande rilevanza nell’ambito della medicina moderna.

L’evento sarà presieduto dalla Governatrice del Distretto 210 Inner Wheel Italia, Teresa Iorio Caldarulo, e si aprirà con i saluti istituzionali della segretaria del club, Elvira Cioce. La presidente del Club Inner Wheel “Cristina Cordella”, Aloisia Lamberti, introdurrà la serata, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione su un tema così delicato per la salute femminile.

A concludere la serata, sarà l’intervento del dott. Paolo Panunzio, Presidente dell’Associazione “Brindisi Cuore”, che da anni opera nel volontariato per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La sua presenza aggiungerà un ulteriore valore al dibattito, promuovendo la prevenzione e l’informazione in un ambito che tocca la vita di molte donne.