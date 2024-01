CurioSementi APS, realtà brindisina che intende promuovere e facilitare l’accesso, la partecipazione, il protagonismo e la compartecipazione di adulti e minori alla cultura, ha ricevuto un contributo economico, essendosi classificata terza a livello provinciale, tra le preferenze di soci e consumatori di Coop Alleanza 3.0, dopo Angsa Brindisi e Autnotout Srl Impresa Locale.

CurioSementi APS potrà, così, portare avanti il progetto “Tutta un’altra storia” sulla promozione della lettura ad alta voce condivisa volto a contribuire alla crescita dell’Oratorio Centro Giovanile Salesiani di Brindisi. Scopo del progetto è offrire a tutta la comunità oratoria (0 – 99 anni) momenti di letture ad alta voce e momenti di formazione sulla lettura ad alta voce e si rivolge a tutti coloro che hanno voglia di leggere e far leggere (bambini/e, educatori/educatrici, giovani, ecc.).

La terza edizione dell’iniziativa “+ VICINI” promossa da Coop Alleanza 3.0 si è conclusa con grandi risultati di partecipazione e coinvolgimento dei soci e clienti che hanno potuto scegliere il loro progetto preferito che Coop ha, in parte, finanziato.

CurioSementi SPS, credendo che esperienze e opportunità ricche e variegate di ascolto e confronto possano consentire ai bambini di crescere e agli adulti di mettere in moto percorsi nuovi, promuove la cultura mettendo in relazione e condividendo Parole, Letture e Formazioni. Le attività dell’Associazione vanno dal volontariato attivo in quartieri periferici della città ad attività di supporto e formazione alle famiglie. Tra gli altri:

– laboratori sul sostegno all’empowerment ed alla genitorialità femminile;

– percorsi di avvicinamento alla lettura rivolti a famiglie con bambini/e;

– incontri di supporto con caregiver finalizzati a trasformare le difficoltà private in un’esperienza

condivisa con l’ausilio della lettura ad alta voce;

– lettura ad alta voce condivisa in RSSA.

CurioSementi APS è firmataria del Patto locale per Lettura del Comune di Brindisi “Città che legge”, la qualifica che il Cepell, Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Mibact) d’intesa con l’ANCI assegna alle città che promuovono politiche pubbliche di promozione della lettura.

“Siamo contenti – afferma la presidente di CurioSementi APS, Antonella D’Alicandro – per questo contributo: il grant messo in palio nell’ambito del concorso “Più vicini 2023” permetterà di dotarci del patrimonio librario necessario per la realizzazione delle attività presso l’oratorio dei Salesiani di Brindisi”.