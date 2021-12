In ottemperanza al decreto legislativo entrato in vigore nella giornata odierna, si informa che per accedere al PalaPentassuglia sarà obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2.

All’interno del palasport saranno chiusi al pubblico i punti ristoro per la consumazione di cibo e bevande.

Resta invariato l’obbligo di far uso del Super Green Pass (vaccinati con primario ciclo vaccinale o guariti) per accedere all’impianto.

I cancelli saranno aperti domani a partire dalle 16:30.