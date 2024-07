Brindisi Multiservizi informa che sarà possibile effettuare il rinnovo dei permessi per residenti, degli abbonamenti per lavoratori, e dei permessi per medici di base relativi al nuovo anno 2024 a partire da Lunedì 15/07/2024 a Venerdì 09/08/2024.

Durante tale periodo saranno ritenuti validi i permessi e abbonamenti scaduti al 31/12/23.

Da Sabato 10/08/24, a coloro che non abbiano provveduto al rinnovo e che espongano ancora il permesso o l’abbonamento scaduto, sarà elevato verbale d’accertamento.

Gli uffici della BMS osservano i seguenti orari di apertura:

Lunedì 8:30 – 15:00

Martedì 8:30 – 12:30

Mercoledì 8:30 – 12:30

Giovedì 8:30 – 15:00

Venerdì 8:30 – 12:30

Non essendo intervenuta delibera di Giunta Comunale inerente l’adeguamento dei prezzi degli abbonamenti, il costo dei permessi non subirà alcuna variazione, come pure era stato preventivato nel piano industriale della Brindisi Multiservizi.

Pertanto i prezzi restano quelli tuttora pubblicati sul sito della società :