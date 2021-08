Da oggi, lunedì 23 agosto, è attivo il Centro Ascolto Famiglie – integrato con il Consultorio familiare – dedicato alla memoria di Marcella Di Levrano. Inaugurato lo scorso 5 agosto, il servizio ha sede presso la sede del P.T.A. ASL BR, distretto sociosanitario 4 Mesagne in via Panareo, 12.

Il Centro Ascolto Famiglie opera in rete, integrandosi con gli operatori degli altri servizi, in particolare in collaborazione con la rete consultoriale, offrendo spazi per la mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, gruppi di confronto e di parola.

Attraverso i Servizi del Centro, si intende prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone con fragilità e favorire il sostegno alla genitorialità.

Il Servizio offre: informazione e orientamento in ambito locale e regionale sulle opportunità disponibili per l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie; sui servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; ascolto, supporto legale e psico-sociale; supporto al ruolo genitoriale; attività di sostegno legate a lutti, separazioni, esclusione sociale, famiglie monoparentali, famiglie immigrate con figli adolescenti, famiglie a rischio di disagio sociale e psicologico, donne e minori vittime di violenza.

Tali servizi tendono alla promozione del benessere dell’intero nucleo familiare, facilitando la formazione di un’identità genitoriale orientata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità.

L’accesso potrà avvenire tramite gli uffici Servizi sociali comunali, altre istituzioni operanti sul territorio o rivolgendosi direttamente presso i locali del Centro Ascolto siti in via Duca di Genova, 11 negli orari di seguito indicati: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per informazioni e/o appuntamenti si possono contattare direttamente i seguenti numeri:

– 0831/779207 (Ufficio di Piano – ATS BR 4);

– 0831/739485 (Consultorio familiare – DSS BR 4).