“Mademoiselle” è il nuovo singolo della cantautrice brindisina Argento, disponibile dal 07 dicembre 2020, produzione artistica Michele Guberti di Massaga Produzioni, distribuito da Alka Record Label. Il brano anticipa il primo ed atteso disco, che sarà pubblicato nei primi mesi del 2021.

Argento così descrive il nuovo lavoro: In Mademoiselle è racchiusa tutta la mia infanzia. La nostalgia è il motore del brano. Il periodo di lockdown l’ho passato lontano dalla mia famiglia e questa canzone è il riassunto perfetto delle sensazioni che ho provato. “Quando la notte mi svegli un bacio nascerà, perdo i confini, lo spazio, questa è felicità…”

ARGENTO, nata a Francavilla Fontana (BR), vive e lavora a Ferrara, la sua base artistica. Chitarra, voce e PC nella cameretta di casa. Tra parole segnate sugli scontrini del bar e frastuono di bombe in TV, scrive “Anche Solo Una Volta”, il suo primo singolo, uscito in radio ed in tutti i migliori digital stores il 24 marzo 2017 per Alka Record Label.

Dopo aver scalato la classifica radio Indie Music Like con 5 settimane di permanenza, esce il 25 luglio 20717 il nuovo singolo dal titolo “Goccia”, che dopo essere stato recensito e pubblicato su Radioccop, entra in rotazione su Antenna Sud TV (canale 196 del DTT) per diversi mesi.

Con i primi due singoli Argento attira l’attenzione della stampa e del web, entrando in rotazione su numerose radio italiane. A dicembre 2017 il brano “Anche Solo Una Volta” è stato inserito nella compilation “Spazio Inediti Vol.3”, edita da VSG Edizioni, che ha reso Argento protagonista su centinaia di radio sia italiane che in europa.

Il 30 gennaio 2018, esce il terzo singolo “Rachele”, sempre distribuito e promosso dall’etichetta ferrarese Alka Record Label, in anteprima esclusiva per RockOn, magazine di riferimento per la musica indipendente in Italia. Il nuovo singolo apre diverse porte alla cantautrice, il mensile Marie Claire (una delle più qualificate riviste internazionali) pubblica la recensione in uno speciale, ospite della settimana di Radio Idea Bari che pubblica un servizio a mezza pagina sulla Gazzetta Del Mezzogiorno e decine di magazine nazionali danno spazio al nuovo lavoro.

Nell’estate 2018, con la produzione di Alka Record Label e Massaga Produzioni, lavora per la realizzazione del suo primo album, realizzando 2 nuovi singoli, di cui “Mescolare” presentato per le selezioni di Sanremo Giovani, grazie al quale risulta tra i 69 artisti scelti dalla Commissione musicale per le audizioni del 12 novembre del Festival di Sanremo.

A fine ottobre 2018 è finalista della 14^ edizione del Premio Bianca d’Aponte ad Aversa, dedicato alle migliori cantautrici italiane.

A ottobre 2019 vince il Premio Giovani talenti della terra di Romagna, con finale al MEI Meeting delle Etichette Indipendenti, contest ideato e organizzato da Materiali Musicali con il sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna, aggiudicandosi la produzione del disco d’esordio ed il tour promozionale.

“Popcorn Rivoluzione” e “Mademoiselle” sono i due nuovi singoli che anticipano l’uscita del primo disco della cantautrice, con la produzione artistica di Michele Guberti di Massaga Produzioni.

Riprese Video/Photo Director: Ilaria Passiatore, Michele Guberti

Montaggio Video e Post Produzione: Ilaria Passiatore, Michele Guberti

Produzione artistica, mix e master: Michele Guberti / Massaga Produzioni

Produzione esecutiva: Materiali Musicali, con il sostegno dalla Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna

Distribuzione: Alka Record Label

Promozione: Alka Record Label e Materiali Musicali

