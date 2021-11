Pubblicato a luglio 2021 sul sito dell’amministrazione comunale di Ceglie Messapica il I° Contest di Arte – “Ceglie.. Al di là del muro” che si ispira ad “un contesto in continuo mutamento come quello attuale, in cui le formule artistiche si rinnovano costantemente portando ad interpretazioni originali ed in cui le opere d’arte vanno considerate come interventi culturali proiettati nel futuro”.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Liber Libro nell’ambito delle manifestazione “Parole al Vento” per stimolare l’espressione personale di giovani talenti del nostro territorio che saranno invitati a dipingere grandi spazi urbani.

Il luogo designato sarà così oggetto di rigenerazione urbana artistica. Il sito prescelto sono i muri su un lato di vico III Paolo Chirulli, un sito forse un pò dimenticato del borgo medievale.

L’iniziativa traduce in forma d’arte la volontà comunale di sensibilizzare e attivare un vero e proprio processo di cambiamento all’insegna della Bellezza e della Partecipazione, che coinvolga attivamente la cittadinanza e la comunità, in un ritrovato senso e orgoglio di appartenenza.

RIGENERAZIONE URBANA – I 7 PARETONI

Vico III Paolo Chirulli comunemente conosciuto dai cittadini come “i 7 Paretoni” per via dei contrafforti costruiti in tempi recenti per sostenere le mura di un’ampia zona dove anni fa delle case erano crollate. 7 Spazi, un tempo popolati e pieni di vita, che sono divenuti una sorta di strana pittoresca piazza. La denominazione topografica ricorda ancora invece l’esistenza di una strada e di un’area urbana oggi scomparsa. Un luogo magico e ricco di storie che oggi torna a rivivere. Diventerà un grande vernissage a cielo aperto con grandi rappresentazioni di vite passate. Sarà fruibile per un mese fino alla fine di novembre.

UNA ESTEMPORANEA COLLETTIVA

Grandi teli dipinti dagli artisti affissi sui alcuni dei 7 Paretoni, in una estemporanea collettiva, che vedrà la valutazione della giuria e la cerimonia finale di premiazione. Il Contest si inserisce nel ventaglio di iniziative promosse dalla nostra associazione Liber Libro, “Parole al Vento” e patrocinate dall’assessorato al Turismo e Cultura del comune di Ceglie Messapica. Un percorso culturale-letterario tra le vie snodandosi tra Poesia, Teatro, Danza e Musica.

GLI ARTISTI

Donatello Pentassuglia

Maria Teresa Lutrino

Stefano Marzano

Matteo Nigro

Tommaso Legrottaglie

LA GIURIA

ass. Antonello Laveneziana, Ass. Cultura e Turismo comune Ceglie Messapica

dott.ssa Maria Luigia Argentiero, architetta

dott. Antonio Ciracì, architetto

ing. Mastro Vitantonio, dirigente dip. Urbanistica comune Ceglie Messapica

Visite in vico III Paolo Chirulli dal 13 al 30 novembre. Luogo all’aperto.

Press Liber Libro

Ass. Cult.