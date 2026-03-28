Le lezioni all’Alberghiero “Sandro Pertini”. Caliandro (Delegato Ais Brindisi): «Sinergia fondamentale per creare un modello virtuoso insieme alla scuola»

Un percorso affascinante dedicato a tutti gli appassionati di vino, a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e a chi sogna di trasformare questa passione in una vera opportunità professionale. Partirà ufficialmente lunedì 30 marzo alle 17:30 a Brindisi (Istituto scolastico Alberghiero) “Sandro Pertini” il corso di primo livello Sommelier organizzato dall’Ais (Associazione italiana sommelier). Un percorso strutturato in 13 lezioni frontali, più una visita in cantina ed una prova d’esame.

Un team di docenti e degustatori in ogni lezione esplorerà quelle che sono le diverse e varie peculiarità dell’enologia e dell’enogastronomia.

Focus specifici, che già nel corso di primo livello, riusciranno a fornire una buona base di conoscenza del vino, che andranno poi ad essere sviluppate nei livelli successivi. «Far partire un corso di primo livello in una realtà importante per il settore come Brindisi – sottolineato il delegato Ais Brindisi Rocco Caliandro – è un sicuramente un valore aggiunto per l’associazione che da tempo ha individuato questo territorio come uno dei più dinamici ed evoluti in Puglia.

Per il lavoro di ricerca quotidiano all’interno delle aziende, ma anche per il coinvolgimento anche delle comunità in questo affascinante mondo del vino. L’importanza del corso che parte il 30 marzo è legato ad un altro aspetto.

Entrare all’interno di un istituto scolastico di grande importanza, come l’Alberghiero, ci permette anche di confrontarci con un contesto di alta professionalità in questo settore. E la sinergia che sono sicuro nascerà potrà portare a creare un modello virtuoso funzionale a sostenere la crescita del territorio ed a far avvicinare al mondo del vino e del bere responsabile anche le nuove generazioni».

Info:

Delegato Brindisi AIS Puglia Rocco Caliandro (whatsapp 333/3519488)