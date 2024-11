Dal 9 novembre all’8 dicembre arriva “Artisti di Strada nei Castelli”, un festival itinerante che celebra l’arte, la storia e la cultura della Puglia: un’esperienza immersiva nei castelli e nei centri storici.

Un evento che si propone di trasformare i borghi e i castelli della provincia di Brindisi in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, arricchiti dalle performance di artisti di strada di calibro nazionale e internazionale.

Torchiarolo, Oria, Francavilla Fontana e Mesagne accoglieranno una serie di spettacoli ed eventi che celebrano l’arte di strada in tutte le sue forme: giocoleria, acrobazie, spettacoli di fuoco, trampolieri luminosi, illusionismo e tanto altro. I castelli e i centri storici si animeranno di una nuova luce con un’offerta culturale che intende rendere la Puglia una destinazione attrattiva in ogni stagione dell’anno.

Ogni giornata inizierà con passeggiate in bicicletta che condurranno i partecipanti lungo le strade storiche, tra masserie e uliveti, in una fruizione sostenibile e immersiva del territorio. Grazie alla collaborazione con Federalberghi Brindisi, i turisti potranno disporre gratuitamente di biciclette fornite dalle strutture alberghiere aderenti per un’esperienza di esplorazione ecologica e rispettosa del territorio.

Le visite guidate ai castelli e musei locali, condotte da guide esperte, offriranno approfondimenti sulla storia millenaria e i segreti di questi luoghi incantevoli.

“Artisti di Strada nei Castelli” è un’iniziativa volta a rafforzare l’immagine della Puglia come meta culturale di grande valore, supportando il turismo sostenibile, inclusivo e accessibile che valorizza il patrimonio storico e artistico della regione.

Organizzato da LabCommunication di Concetta Renna, l’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione, dal POC Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.8, Puglia365 promozione del prodotto turistico, dalla Provincia di Brindisi e dai Comuni di Torchiarolo, Oria, Francavilla Fontana, Mesagne.

Questa mattina nella sala di presidenza della Provincia di Brindisi si è svolta la conferenza stampa per presentare il programma completo. Hanno partecipato i sindaci dei quattro comuni coinvolti Toni Matarrelli (Mesagne), Antonello De Nuzzo (Francavilla Fontana), Cosimo Ferretti (Oria) e Elio Ciccarese (Torchiarolo).

IL PROGRAMMA

9 Novembre 2024 – Torchiarolo

Itinerario Cicloturistico

Titolo: Maria Manca pia mulier

Descrizione: Itinerario tra torri, palazzi e abbazie per scoprire la storia di Maria Manca, strega redenta, e l’Abbazia di Cerrate.

Raduno: Ore 8:45 – Palazzo Baronale di Torchiarolo

Itinerario: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit mid=1SO5E13ailyJOY2QrCkqQ1r3MduXYeX8&usp=sharing

Percorso: Circa 30 km su strade asfaltate e sterrate.

Durata massima: 4 ore

Capogita: Anna Rita – 330 985255 – annarita@ciclovagando.com

Iscrizione: Entro il 07/11/2024 https://forms.gle/HGUisM3AnVqboTzj7

Visite Guidate al Castello, Chiesa Maria SS. Assunta, Corte San Domenico

Orari: 9:30, 11:30, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

ℹ Info:

Festival Artisti di strada

Clown Cabaret – Piazza Castello – Ore 19 e 21

Giocoleria – Via Pio XII – Ore 19, 20, 21

LED Show – Piazza Castello – Ore 20 e 21:30

Ballon Man – Piazza Municipio – Ore 19:30 e 20:30

Magia – Piazza Castello – Ore 19:30 e 20:30

Trampoliere – Itinerante – Dalle 19 alle 22

10 Novembre 2024 – Oria

Itinerario Cicloturistico

Titolo: De Castella Oriae ad Scamnum

Descrizione: Percorso lungo l’Appia Claudia tra il Castello di Oria e Muro Tenente.

Raduno: Ore 8:45 – Piazzetta Madre Maria Nazarena Majone, Parco Montalbano

Itinerario:

Percorso: Circa 30 km su strade asfaltate e sterrate.

Durata massima: 4 ore

Capogita: Anna Rita – 330 985255 – annarita@ciclovagando.com

Iscrizione: Entro il 08/11/2024 https://forms.gle/BjMxtdaZ4M3ZN2Dw9

Visite Guidate al MAM e Parco Montalbano

Orari di partenza: 9:30, 11:30, 16:00, 20:00

Partenza: Info Point Turistico di Palazzo Martini, Piazza Domenico Albanese

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

ℹ Info: 0831 369090 – museodioria@gmail.com

Festival Artisti di strada

Equilibrismo / Slinky Man – Piazza G. Carissimo – Ore 19, 20, 21

Magia e Illusionismo – Piazza Albanese – Ore 19:30, 20:30, 21:30

LED Show – Parco Montalbano – Ore 19, 20, 21

Mimo Show – Via Renato Lombardi – Ore 19:30, 20:30, 21:30

Acrobatica Aerea – Parco Montalbano – Ore 19:30, 20:30

Fire Show / Spazzacamin – Piazza Cattedrale – Ore 19 e 20

7 Dicembre 2024 – Francavilla Fontana

Itinerario Cicloturistico

Titolo: La via vecchia Francavilla Ceglie

Descrizione: Dal Castello di Francavilla, un percorso tra Specchie, cripte e chiese rupestri.

Raduno: Ore 8:45 – Castello Imperiali

Itinerario: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1FWaulTgJmiacVTagEynFds0IlTZnPRc&usp=sharing

Percorso: Circa 35 km su strade asfaltate.

Durata massima: 4 ore

Capogita: Anna Rita – 330 985255 – annarita@ciclovagando.com

Iscrizione: Entro il 05/12/2024 https://forms.gle/6kHeQdoRWD6gVb7r8

Visite Guidate Castello Imperiali

Mattina: ore 9:30, 10:30, 11:30

Pomeriggio: ore 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

ℹ Info e prenotazioni: 0831 820435 – 328 2821517 (solo Whatsapp) – info@coopimpact.it

Festival Artisti di strada

Magia – Corso Umberto – Ore 19, 20, 21

Trampolieri Nuvole Bianche – Piazza Umberto – Ore 20, 21

Fire Show – Piazza Dante – Ore 20:30, 21:30

Cerchio Acrobatico – Largo San Marco – Ore 20, 21:30

Giocoleria – Corso Umberto – Ore 19:30, 20:30

Rou Cyr & Waterball – Piazza Umberto – Ore 19:30, 20:30

8 Dicembre 2024 – Mesagne

Itinerario Cicloturistico

Titolo: Per Appiam ad Lippium

Descrizione: Itinerario alla scoperta dei siti archeologici lungo il Limitone dei Greci.

Raduno: Ore 8:45 – Via Castello

I tinerario: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1MB9O1YHulg4-zeP_1wXboYr68UTEtN4&usp=sharing

Percorso: Circa 35 km su strade asfaltate e sterrate.

Durata massima: 4 ore

Capogita: Anna Rita – 330 985255 – annarita@ciclovagando.com

Iscrizione: Entro il 06/12/2024 https://forms.gle/qhbwAGqpvnxKbtfn6

Visite Guidate Castello e Museo di Mesagne

Orari: 9:00, 10:30, 12:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

ℹ Info e prenotazione: 0831732285

Festival Artisti di strada